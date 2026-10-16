El cuidado del corazón exige una visión integral que trasciende los exámenes médicos convencionales. Así lo sostiene el cardiólogo Aurelio Rojas, quien enfatiza que la prevención de enfermedades cardiovasculares depende de la adopción de hábitos sostenibles en la cotidianidad.
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Bienestar
Cardiólogo destaca la importancia de hábitos diarios para la salud cardiovascular
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