Cardiólogo destaca la importancia de hábitos diarios para la salud cardiovascular

El especialista advierte que mantener un peso adecuado y realizar actividad física moderada son solo una parte de la ecuación. Según Rojas, es fundamental prestar atención a factores como una buena alimentación, un descanso nocturno reparador y la reducción de elementos inflamatorios presentes en el consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas.

El bienestar del sistema circulatorio, explica el médico, se ve comprometido por sustancias que afectan las arterias de manera silenciosa. Por ello, insta a la población a acudir a revisiones médicas periódicas y a implementar cambios firmes en el estilo de vida para mitigar riesgos innecesarios.

La recomendación central del experto es informarse adecuadamente sobre el estado del organismo para garantizar una mejor calidad de vida a largo plazo, evitando complicaciones que puedan derivar de descuidos en la rutina diaria.