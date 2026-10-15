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¿Sientes que pierdes el hilo? Siete claves para recuperar tu concentración en el trabajo

Salud mental y productividad

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Imagen de la noticia: ¿Sientes que pierdes el hilo? Siete claves para recuperar tu concentración en el trabajo

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Mantener la mente centrada en una sola labor se ha transformado en un desafío constante debido a la enorme cantidad de estímulos que nos rodean. Las alertas de los teléfonos móviles, los correos electrónicos que llegan sin aviso y la facilidad para saltar de una pestaña a otra en el computador fragmentan nuestra capacidad de atención.

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Diversos estudios realizados por especialistas en psicología y salud mental indican que la falta de un descanso reparador, el estrés acumulado y la exposición prolongada a las pantallas deterioran significativamente nuestra habilidad para concentrarnos durante periodos extensos.

La solución no radica en exigirle al cerebro un esfuerzo sobrehumano de atención ininterrumpida desde el primer momento, sino en incorporar pequeños cambios prácticos y cotidianos que faciliten un entorno más ordenado y amigable para el rendimiento mental.

Siete hábitos sencillos que ayudan a entrenar la capacidad de concentración: recupera el enfoque diarioFoto: Magnific

Estrategias prácticas

Para obtener resultados positivos sin caer en la frustración, resulta muy útil conocer y aplicar hábitos sencillos que entrenen la atención de manera progresiva. En primer lugar, los expertos sugieren silenciar todas las notificaciones innecesarias de los dispositivos electrónicos y retirar el teléfono celular del campo de visión directa mientras se trabaja o se estudia, evitando así la tentación constante de revisarlo.

De igual manera, cerrar aquellas páginas web o aplicaciones que no se utilicen en el momento inmediato previene los cambios constantes de actividad, los cuales interrumpen el hilo de pensamiento y desgastan la energía mental. Otra recomendación muy efectiva consiste en comenzar con bloques cortos de apenas quince minutos de trabajo completamente continuo y sin distracciones, incrementando el tiempo de forma gradual a medida que la persona se siente más cómoda y enfocada.

Es fundamental establecer momentos específicos y breves para revisar los mensajes acumulados, en lugar de responder de manera inmediata a cada aviso que aparezca en la pantalla. Por otra parte, conviene aprender a diferenciar con claridad entre una pausa planificada para descansar y una interrupción imprevista que rompa el ritmo de trabajo.

Finalmente, alternar periodos cortos de concentración intensa con descansos breves ayuda a mantener el rendimiento óptimo y reduce de forma considerable la cantidad de errores, demostrando que cuidar los tiempos de descanso es tan importante como el esfuerzo puesto en la tarea.

Con información de Magnific

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