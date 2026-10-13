El trastorno del espectro autista continúa siendo una condición marcada por estigmas y conceptos erróneos en nuestra sociedad. Con frecuencia, las personas diagnosticadas con autismo deben sortear obstáculos diarios que trascienden las dificultades propias de la comunicación o la percepción sensorial.
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Bienestar
El respeto y la comprensión trasforman la realidad del autismo
Salud y Sociedad
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