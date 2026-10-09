Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar

Aceite de tomillo: El aliado natural que transforma tu salud y belleza

Conoce cómo este extracto vegetal milenario puede mejorar tu rutina de cuidado diario y fortalecer tus defensas

|3 min|
Imagen de la noticia: Aceite de tomillo: El aliado natural que transforma tu salud y belleza

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El uso de aceites esenciales y naturales para el cuidado de la piel, el cabello y el bienestar general tiene una trayectoria de más de 5.000 años. Según registros históricos y análisis actuales, estas prácticas se originaron en la prehistoria y el Neolítico, logrando establecerse como una disciplina organizada en las grandes civilizaciones de la antigüedad.

Lee también
¿Adiós al aluminio? La nueva tendencia en higiene que gana terreno en Venezuela

Uno de los extractos más destacados es el aceite de tomillo, el cual se obtiene mediante el proceso de destilación al vapor de los tallos y hojas de la planta conocida científicamente como Thymus vulgaris.

¿Qué es el aceite de tomillo?

El tomillo es una hierba aromática reconocida durante siglos en la medicina tradicional debido a sus notables capacidades terapéuticas. El aceite derivado de esta planta posee propiedades antisépticas, antibacterianas y expectorantes, lo que permite una limpieza profunda de la piel mientras estimula sus mecanismos de defensa naturales.

Su perfil aromático y su sabor distintivo lo han posicionado como un elemento esencial en la gastronomía, la perfumería y la medicina popular, siendo eficaz para combatir virus, bacterias y hongos, además de facilitar la expulsión de flemas y calmar dolores articulares o musculares.

Usos y beneficios principales

Este aceite es ampliamente valorado en la cocina, la cosmética, las tareas de limpieza del hogar y la aromaterapia, aportando ventajas significativas para la salud integral. A continuación, se detallan algunos de sus beneficios más importantes:

1. Fortalecimiento del sistema inmunológico: Gracias a su riqueza en flavonoides y compuestos antimicrobianos, actúa como un potente antioxidante que mejora la respuesta defensiva del organismo ante infecciones.

2. Alivio de afecciones respiratorias: Es un aliado eficaz contra la tos, el resfriado y la bronquitis, ya que favorece la fluidez de la mucosa bronquial, facilitando su eliminación.

3. Cuidado de la piel: Ayuda a controlar la producción de sebo, siendo ideal para tratar el acné, la dermatitis y otras condiciones cutáneas en personas con piel grasa.

4. Estimulación capilar: Fortalece la fibra del cabello y ayuda a combatir la caspa. Su aplicación mejora la circulación en el cuero cabelludo, permitiendo que los nutrientes lleguen de manera más eficiente a la raíz, favoreciendo un crecimiento más saludable.

5. Alivio de dolores musculares: Debido a sus propiedades antiinflamatorias, se emplea frecuentemente en masajes para reducir la inflamación y mitigar el dolor en músculos y articulaciones.

Botica ancestral: Descubre cómo unas cuantas gotas de este aceite transforman tu piel y tu bienestar Freepik

Con información de Freepik

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BienestarCuidado personalRemedios caserosSalud natural

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.