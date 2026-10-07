¿Caminas y no ves cambios? El error que cometen muchas mujeres al ejercitarse

Sin embargo, al diseñar una rutina de ejercicios orientada a obtener resultados tangibles, es común incurrir en fallas metodológicas que limitan los beneficios esperados. Contar con la asesoría de profesionales en el área del acondicionamiento físico permite corregir estos errores y potenciar cada jornada de entrenamiento.

Al aplicar criterios técnicos adecuados, la actividad física de bajo impacto no solo contribuye a mantener la movilidad articular y la resistencia cardiovascular, sino que se convierte en un pilar esencial para asegurar una mejor calidad de vida a largo plazo.

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Factores determinantes del rendimiento físico

El entrenador personal Álvaro Puche advierte que el fallo principal en mujeres de 60 años al caminar radica en darle más importancia al tiempo total de la marcha que a la intensidad del ejercicio.

Según el especialista, un paseo realizado a un ritmo pausado no genera las adaptaciones fisiológicas necesarias para fortalecer el organismo ni para mejorar la condición física general.

Para convertir una caminata rutinaria en una sesión de entrenamiento efectiva, el experto sugiere aumentar el paso hasta un nivel exigente, donde mantener una conversación fluida de más de tres palabras se vuelva complicado. Este incremento en la velocidad permite elevar las pulsaciones y activar el metabolismo de manera eficiente.

Puche propone implementar la técnica de intervalos, que consiste en alternar un minuto de marcha a máxima velocidad con un periodo de recuperación activa a un paso más suave, permitiendo que el cuerpo se recupere antes de retomar el esfuerzo.

Finalmente, el preparador enfatiza que estas caminatas intensas deben complementarse con ejercicios de fuerza, los cuales son indispensables para preservar la masa muscular, proteger la estructura ósea y asegurar la autonomía funcional en esta etapa de la vida.