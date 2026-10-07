Ayuno intermitente: ¿Es realmente la solución definitiva para perder peso?

La American Diabetes Association indica que, si bien funciona bajo principios similares a otras dietas restrictivas, para muchas personas resulta más sencillo de integrar en su cotidianidad.

¿En qué consiste el ayuno intermitente?

Este método se fundamenta en la alternancia entre periodos de ingesta y periodos de ayuno. Más que una dieta convencional, su popularidad ha escalado notablemente, no solo como una estrategia para el control de peso, sino también por sus posibles ventajas para el organismo.

En esencia, el proceso limita las horas en las que se consumen alimentos, permitiendo que el cuerpo, tras agotar sus reservas de glucógeno, comience a utilizar la grasa como fuente de energía mediante un proceso denominado cetosis. No obstante, es vital comprender que no es un plan apto para todo el mundo.

Lo que debes saber

Entre los beneficios más destacados se encuentran la reducción de grasa corporal, una mejor sensibilidad a la insulina, mayor claridad mental, disminución de la inflamación y la posible activación de la autofagia, un mecanismo de limpieza celular que regenera tejidos.

Sin embargo, especialistas de la Clínica Mayo advierten que los efectos a largo plazo aún no son concluyentes. De hecho, esta práctica puede provocar fatiga, mareos, cefaleas, inestabilidad emocional, estreñimiento e incluso alteraciones en el ciclo menstrual.

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¿Por qué ocurren estas reacciones? El ayuno intermitente no es universal y, pese a sus bondades, conlleva riesgos. Al iniciar, es frecuente sentir hambre, irritabilidad y falta de concentración. Algunas personas incluso desarrollan episodios de ansiedad que derivan en atracones, logrando un resultado opuesto al buscado.

Asimismo, la falta de energía, la deshidratación o la ausencia de cafeína pueden generar malestar general. En el caso de las mujeres, el ayuno extremo podría comprometer la fertilidad y el ciclo menstrual. Finalmente, existe el riesgo latente de sufrir deficiencias nutricionales si no se aprovechan las ventanas de alimentación para ingerir nutrientes de calidad.