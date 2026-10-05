El estilo de vida contemporáneo genera un agotamiento constante que trasciende las labores físicas o las responsabilidades cotidianas. Muchas personas experimentan un bloqueo mental al concluir su jornada, incluso cuando no han realizado esfuerzos corporales significativos.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
¡Cuidado con el agotamiento mental! Consejos para proteger tu energía diaria
Salud mental
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...