Cronograma Patria: Así puedes cobrar los subsidios disponibles hasta el 10 de octubre

Detalles de los bonos para el mes de octubre

Aquellos ciudadanos seleccionados para recibir estos aportes recibirán un mensaje de texto informativo proveniente del número 3532. Según el esquema de pagos mensuales, los subsidios incluidos en esta jornada son los siguientes:

Bono Único Familiar : Destinado a los jefes de hogar, con un ajuste indexado que supera los 13.050,00 bolívares, calculado según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

: Destinado a los jefes de hogar, con un ajuste indexado que supera los 13.050,00 bolívares, calculado según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Bono de Corresponsabilidad y Formación : Con montos variables que pueden alcanzar o exceder los 103.500 bolívares, dependiendo de la responsabilidad y evaluación institucional del trabajador.

: Con montos variables que pueden alcanzar o exceder los 103.500 bolívares, dependiendo de la responsabilidad y evaluación institucional del trabajador. Misión 100% Amor Mayor : Dirigido a adultos mayores y pensionados que no cotizan en el IVSS, manteniendo un monto de 130,00 bolívares.

: Dirigido a adultos mayores y pensionados que no cotizan en el IVSS, manteniendo un monto de 130,00 bolívares. Promotoras del Plan Parto Humanizado: Con una asignación prevista superior a los 5.587,00 bolívares.

Procedimiento para retirar los fondos a la banca nacional: