El Ejecutivo nacional ha programado la entrega de diversos beneficios económicos a través de la plataforma Patria, los cuales se estarán efectuando desde este lunes 5 hasta el sábado 10 de octubre. Estas asignaciones forman parte de las políticas de protección social implementadas en el sistema digital.
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Cronograma Patria: Así puedes cobrar los subsidios disponibles hasta el 10 de octubre
Conozca los montos y el procedimiento para retirar los beneficios asignados por el Ejecutivo nacional
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Con información de Sistema Patria
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