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El calor no da tregua: ¿Por qué las temperaturas siguen subiendo en Venezuela?

Guía esencial para proteger tu organismo ante las temperaturas extremas que persisten en el país

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Aunque el meteorólogo Luis Vegas había proyectado que la ola de calor en Venezuela cedería para el 21 de septiembre, la realidad es que han pasado más de diez días desde esa fecha y el ambiente se siente mucho más sofocante. Las temperaturas no han disminuido, lo que ha llevado a los especialistas a emitir una alerta para que la población se mantenga prevenida ante la combinación de este calor extremo y las precipitaciones que se esperan hasta el cierre del año.

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¿Cómo afecta el calor extremo a nuestro cuerpo?

Más allá de la deshidratación, una exposición prolongada a temperaturas elevadas puede comprometer seriamente la salud, además de generar impactos ambientales y afectar el funcionamiento de los servicios básicos en las ciudades. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cuerpo humano intenta enfriarse mediante la vasodilatación periférica y la sudoración, procesos que sobrecargan el sistema cardiovascular y provocan una pérdida significativa de líquidos y electrolitos.

Esta situación puede derivar en cuadros clínicos como edemas, síncope, calambres, agotamiento, irritabilidad, fuertes dolores de cabeza e incluso accidentes cerebrovasculares o la formación de coágulos sanguíneos.

Recomendaciones para la prevención

La clave para evitar complicaciones es la prevención. Se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, no realizar actividades físicas intensas al aire libre sin protección y buscar refugio en lugares frescos y con sombra. Es fundamental tomar duchas o baños de agua fresca para regular la temperatura corporal.

En cuanto a la hidratación, se recomienda beber agua cada dos horas, incluso si no se siente sed. Es ideal consumir frutas con alto contenido hídrico como patilla, naranja, melón, fresas, piña o ciruelas, además de optar por agua de coco o infusiones naturales. Se sugiere limitar el consumo de café y bebidas gaseosas, priorizando el uso de sueros orales si es necesario. Finalmente, es vital contar con un botiquín de primeros auxilios que incluya electrolitos, compresas frías y protector solar.

Más allá de la sombra: Estrategias para blindar tu organismo y sobrevivir a la ola de calor

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