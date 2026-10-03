Aunque el meteorólogo Luis Vegas había proyectado que la ola de calor en Venezuela cedería para el 21 de septiembre, la realidad es que han pasado más de diez días desde esa fecha y el ambiente se siente mucho más sofocante. Las temperaturas no han disminuido, lo que ha llevado a los especialistas a emitir una alerta para que la población se mantenga prevenida ante la combinación de este calor extremo y las precipitaciones que se esperan hasta el cierre del año.
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Bienestar
El calor no da tregua: ¿Por qué las temperaturas siguen subiendo en Venezuela?
Guía esencial para proteger tu organismo ante las temperaturas extremas que persisten en el país
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