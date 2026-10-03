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Guía definitiva: Cómo gestionar medicamentos de alto costo en el IVSS sin contratiempos

Gestión de salud

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Los ciudadanos que requieren fármacos de alta complejidad a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) deben cumplir con una serie de requisitos documentales antes de presentarse en las farmacias designadas para este servicio.

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Entre los documentos indispensables destaca la cédula de identidad, tanto en su formato original como en copia, junto con el expediente médico que justifica el tratamiento solicitado.

Documentación médica necesaria

Un requisito esencial es la ficha farmacéutica de alto costo, la cual debe ser emitida por el médico tratante. Este documento debe estar en perfectas condiciones, sin tachaduras, y contar obligatoriamente con el sello y la firma del especialista, sin importar si este labora en el sistema público o privado.

Asimismo, es obligatorio consignar un informe médico actualizado. Este reporte debe tener una fecha de emisión no mayor a tres meses, ajustándose a la patología específica que presenta el paciente.

Prescripciones médicas

Respecto a las recetas, se exige presentar un récipe original por cada fármaco que forme parte del tratamiento. Cada prescripción debe estar debidamente firmada y sellada por el médico responsable de manera individual.

El trámite no requiere estrictamente la presencia del paciente. En caso de imposibilidad de traslado, un familiar puede realizar la gestión presentando una carta de autorización firmada por el paciente, además de la cédula de identidad original y copia del mismo.

Ubicación de farmacias

Para localizar las farmacias de alto costo disponibles en el territorio nacional, los interesados pueden acceder al portal oficial del IVSS. Dentro de la sección de Locación geográfica, al seleccionar la opción de Farmacias, es posible consultar los centros de distribución habilitados en cada estado.

Se recomienda organizar toda la documentación y verificar la validez de firmas y fechas antes de acudir a los centros de atención para garantizar una gestión exitosa.

Pasos para la solicitud:

  • Tener a mano la cédula de identidad.
  • Obtener la ficha farmacéutica de alto costo.
  • Confirmar la vigencia del informe médico.
  • Preparar los récipes individuales por cada medicamento.
  • Autorizar a un familiar si el paciente no puede asistir personalmente.
  • Consultar la ubicación de la farmacia a través del portal web oficial.
Con información de noticiascol.com

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