Cataratas: El peligro silencioso que amenaza la independencia de nuestros adultos mayores

Entre las patologías más frecuentes en la población mayor se encuentran las cataratas, las cuales generan una pérdida gradual de la claridad visual. Muchos pacientes subestiman los cambios leves en su visión, ignorando que estos aumentan significativamente el riesgo de sufrir accidentes dentro y fuera del hogar. La ausencia de chequeos médicos regulares permite que esta condición avance de manera silenciosa, ocultando el deterioro real de la salud ocular.

Los expertos recomiendan priorizar la atención preventiva antes de que la visión borrosa comprometa la movilidad o derive en complicaciones severas en la rutina diaria.

Intervención temprana

El catedrático Pablo Artal enfatiza que las cataratas deben abordarse de forma preventiva, incluso antes de que los síntomas interfieran gravemente en el día a día. El deterioro del cristalino es un proceso paulatino, lo que explica por qué los pacientes a menudo no notan la pérdida de nitidez hasta que es evidente.

La reducción constante de la capacidad visual afecta el cálculo de distancias y el equilibrio, convirtiendo a las cataratas no tratadas en un factor de riesgo oculto detrás de caídas, fracturas y accidentes de tránsito.

El especialista subraya que la cirugía moderna es un procedimiento rápido, seguro y altamente eficaz para restaurar la claridad visual. La técnica consiste en sustituir el cristalino opaco por una lente intraocular artificial de alta tecnología. Al intervenir antes de que la opacidad sea severa, el proceso de recuperación es más sencillo y se reducen las complicaciones postoperatorias.

Postergar la cirugía hasta que la visión esté muy comprometida es una práctica obsoleta que afecta el bienestar general del adulto mayor. Una salud ocular óptima es clave para mantener la independencia, participar en actividades sociales y evitar accidentes evitables. Las revisiones oftalmológicas periódicas son esenciales para detectar cualquier anomalía a tiempo y planificar la intervención con tranquilidad.