Al mencionar el agua oxigenada, es común que la mayoría de las personas la asocien inmediatamente con el antiséptico para curar heridas o con el producto utilizado en peluquería para aclarar el tono del cabello. Aunque en ambos casos se trata de peróxido de hidrógeno, su composición varía según su concentración o volumen, factor determinante para definir su uso y la cantidad de oxígeno que libera.
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Bienestar
Agua oxigenada: ¿Aliada o enemiga en la limpieza de tu hogar?
Conoce los usos correctos y las precauciones necesarias para manipular este producto químico en tu día a día
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