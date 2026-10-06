¿Por qué nos sentimos tan agotados? La trampa de la positividad que afecta tu salud mental

Diversos pensadores contemporáneos buscan comprender las raíces de padecimientos como el agotamiento extremo, la ansiedad y los cuadros depresivos, los cuales han experimentado un incremento notable en años recientes. Más allá de considerar únicamente factores biológicos o vivencias traumáticas personales, los estudios sociológicos y filosóficos indican que la configuración de nuestra cultura actual impone una carga invisible sobre los individuos.

La obligación de mostrar siempre una actitud favorable ante cualquier adversidad y de superar metas constantemente se ha transformado en un mandato diario que deteriora la estabilidad emocional de la población.

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La autoexigencia como motor del agotamiento

El profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, el surcoreano Byung-Chul Han, argumenta en sus textos que la depresión es la patología distintiva de una época definida por el exceso de optimismo y la cultura del rendimiento. A diferencia de tiempos pasados, donde la presión provenía de figuras de autoridad o normas rígidas, en la actualidad la exigencia nace del propio individuo.

Los discursos motivacionales que insisten en que no existen límites impulsan a las personas a intentar alcanzar una versión idealizada de sí mismas. Cuando estas expectativas no se concretan, la responsabilidad recae totalmente sobre el sujeto, provocando un malestar interno significativo.

Para el filósofo, la premisa de que «todo es posible» elimina los límites de lo alcanzable y transforma cualquier error profesional o personal en un fracaso propio. Esta lucha interna que cada persona sostiene contra sí misma genera un cansancio crónico que deriva en depresión. Han emplea un lenguaje claro y directo para advertir cómo la necesidad permanente de rendir y proyectar bienestar conduce inevitablemente a un colapso emocional en el mundo contemporáneo.