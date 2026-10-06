La sociedad actual atraviesa una crisis silenciosa pero profunda que compromete el bienestar psicológico de millones de personas en todo el mundo. La búsqueda incesante de triunfos, optimismo y superación personal ha convertido la rutina diaria en una competencia frenética que no ofrece espacios para el descanso.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
¿Por qué nos sentimos tan agotados? La trampa de la positividad que afecta tu salud mental
El filósofo Byung-Chul Han analiza cómo la obsesión por el rendimiento constante está deteriorando el equilibrio emocional en la actualidad
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...