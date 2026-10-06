Sistema Patria activa nuevos pagos: ¿Quiénes reciben los bonos de octubre?

Pago para adultos mayores en Venezuela, octubre 2026

De acuerdo con el reporte mensual emitido por el Sistema Patria, se ha iniciado la entrega del programa 100% Amor Mayor. Este beneficio, exclusivo para los abuelos y abuelas debidamente registrados en la plataforma, cuenta con un monto de 130,00 bolívares, ajustado al salario mínimo vigente.

Los beneficiarios, tanto los nuevos ingresos como aquellos que ya recibían el estipendio, serán notificados mediante un mensaje de texto con el siguiente contenido: «FELICITACIONES. Ha sido beneficiado con la PENSIÓN AMOR MAYOR». Para gestionar el cobro, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de la plataforma, dirigirse a la sección de «Inicio», seleccionar la opción «Protección Social» y aceptar el beneficio correspondiente.

Bonos activos en el Sistema Patria este 6 de octubre

La plataforma mantiene activos diversos pagos durante el mes de octubre. Desde este lunes, se inició la acreditación del Bono Único Familiar destinado a los jefes de hogar, con un monto asignado de 13.050,00 bolívares.

Asimismo, se ha confirmado el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación, enfocado prioritariamente en los prestadores de servicios turísticos del estado La Guaira. Esta asignación contempla un importe de 103.200,00 bolívares, los cuales son depositados directamente en el Monedero Patria. Los beneficiarios recibirán la confirmación de estos fondos a través de un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 o mediante la notificación en la aplicación veMonedero.