El Gobierno nacional, a través de la plataforma Patria, ha comenzado el despliegue de los pagos mensuales destinados a los adultos mayores y otros sectores priorizados del país.
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Bienestar
Sistema Patria activa nuevos pagos: ¿Quiénes reciben los bonos de octubre?
Detalles sobre la asignación de pensiones y bonificaciones especiales para este mes
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Con información de Sistema Patria
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