¿Cómo prepararse para envejecer con salud y autonomía?

Expertos en diversas áreas de la salud destacaron que conceptos como la nutrición, el tratamiento farmacológico y la actividad física están transformándose. Existe una tendencia creciente entre los ciudadanos por prevenir el deterioro físico, enfocándose en mantener la masa muscular y asegurar un bienestar integral a largo plazo.

Este cambio de paradigma no solo afecta a los adultos mayores, sino que ha influido profundamente en las rutinas de las generaciones más jóvenes, quienes ahora valoran la prevención por encima de otros factores.

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Una nueva mentalidad

La entrenadora personal Paloma resaltó la evolución que se vive en los centros de entrenamiento. Según la especialista, los jóvenes han desplazado los objetivos meramente estéticos, como la definición corporal, para priorizar la creación de hábitos que perduren en el tiempo.

El propósito central de los deportistas jóvenes es desarrollar y preservar la fuerza física necesaria para garantizar su independencia y calidad de vida al llegar a la tercera edad.

El nutricionista Ignacio de Tomás y la farmacéutica Tamar Troncoso respaldan esta visión, enfatizando que una vejez saludable requiere un enfoque integral. Combinar una alimentación equilibrada, suplementación adecuada y un entrenamiento constante de fuerza es fundamental para evitar problemas metabólicos o mecánicos en el futuro.

Los debates en el programa invitan a reflexionar sobre la necesidad de ajustar el entorno social y urbano a este cambio demográfico. El entrenamiento de fuerza, bajo supervisión profesional, no es una tendencia pasajera, sino una inversión esencial para enfrentar el envejecimiento en óptimas condiciones físicas.