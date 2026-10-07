Durante el programa radial «El foco de Alberto Herrera», especialistas analizaron las proyecciones demográficas que indican que, para el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. Ante esta realidad, el interés por alcanzar una vejez con total autonomía y buena salud física se ha convertido en una prioridad social.
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¿Cómo prepararse para envejecer con salud y autonomía?
El entrenamiento de fuerza como inversión para el futuro
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