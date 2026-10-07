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¿Cómo prepararse para envejecer con salud y autonomía?

El entrenamiento de fuerza como inversión para el futuro

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Imagen de la noticia: ¿Cómo prepararse para envejecer con salud y autonomía?

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Durante el programa radial «El foco de Alberto Herrera», especialistas analizaron las proyecciones demográficas que indican que, para el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. Ante esta realidad, el interés por alcanzar una vejez con total autonomía y buena salud física se ha convertido en una prioridad social.

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Expertos en diversas áreas de la salud destacaron que conceptos como la nutrición, el tratamiento farmacológico y la actividad física están transformándose. Existe una tendencia creciente entre los ciudadanos por prevenir el deterioro físico, enfocándose en mantener la masa muscular y asegurar un bienestar integral a largo plazo.

Este cambio de paradigma no solo afecta a los adultos mayores, sino que ha influido profundamente en las rutinas de las generaciones más jóvenes, quienes ahora valoran la prevención por encima de otros factores.

Entrenamiento para el futuro: los jóvenes eligen la salud frente a la belleza física en el gimnasio

Foto: Magnific

Una nueva mentalidad

La entrenadora personal Paloma resaltó la evolución que se vive en los centros de entrenamiento. Según la especialista, los jóvenes han desplazado los objetivos meramente estéticos, como la definición corporal, para priorizar la creación de hábitos que perduren en el tiempo.

El propósito central de los deportistas jóvenes es desarrollar y preservar la fuerza física necesaria para garantizar su independencia y calidad de vida al llegar a la tercera edad.

El nutricionista Ignacio de Tomás y la farmacéutica Tamar Troncoso respaldan esta visión, enfatizando que una vejez saludable requiere un enfoque integral. Combinar una alimentación equilibrada, suplementación adecuada y un entrenamiento constante de fuerza es fundamental para evitar problemas metabólicos o mecánicos en el futuro.

Los debates en el programa invitan a reflexionar sobre la necesidad de ajustar el entorno social y urbano a este cambio demográfico. El entrenamiento de fuerza, bajo supervisión profesional, no es una tendencia pasajera, sino una inversión esencial para enfrentar el envejecimiento en óptimas condiciones físicas.

Con información de Magnific

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