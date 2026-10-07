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Ibuprofeno: ¿Por qué tomar 600 mg no te quitará el dolor más rápido?

Salud y Bienestar

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Imagen de la noticia: Ibuprofeno: ¿Por qué tomar 600 mg no te quitará el dolor más rápido?

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El manejo responsable de los fármacos es fundamental para preservar la salud. Entre los analgésicos más comunes en los hogares venezolanos para tratar cefaleas, dolores musculares o molestias menstruales, destaca el ibuprofeno. Este antiinflamatorio no esteroideo es ampliamente reconocido por su capacidad para mitigar el malestar general.

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Es frecuente que, al automedicarse, exista la creencia errónea de que ingerir una mayor cantidad de principio activo garantiza un alivio más veloz o intenso. No obstante, los especialistas en salud insisten en la importancia de administrar siempre la dosis mínima efectiva para cada caso, evitando así complicaciones innecesarias en el organismo.

La selección de la presentación adecuada en la farmacia debe basarse en criterios clínicos y asesoría profesional, priorizando siempre la seguridad del paciente y previniendo riesgos digestivos o renales derivados del uso excesivo de estos tratamientos habituales.

El uso del ibuprofeno bajo la lupa: por qué más dosis no siempre significa mayor alivioFoto: Magnific

Precauciones sobre la presentación de 600 mg

El farmacéutico Mariano Giménez ha emitido una alerta sobre las diferencias reales entre las versiones de 400 y 600 miligramos. Según el experto, ambas concentraciones proporcionan el mismo nivel de alivio ante un dolor puntual; por tanto, optar por una dosis superior no mejora el bienestar ni acelera la recuperación.

Por el contrario, el uso de la presentación de 600 miligramos eleva directamente la probabilidad de experimentar efectos adversos. El especialista advierte que estos problemas pueden comprometer los sistemas gastrointestinal, cardiovascular y renal. Ante cuadros de dolor leve o moderado, se recomienda iniciar con la dosis de 400 miligramos, a menos que un médico prescriba lo contrario.

Además de la dosificación, el experto subraya que la prontitud en la atención es clave. Para obtener un alivio más rápido, existen alternativas de absorción acelerada, como las formulaciones con arginina o las cápsulas blandas con contenido líquido. Estas opciones permiten una asimilación más eficiente en el sistema digestivo sin necesidad de incrementar la carga del fármaco.

Con información de Magnific

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