El manejo responsable de los fármacos es fundamental para preservar la salud. Entre los analgésicos más comunes en los hogares venezolanos para tratar cefaleas, dolores musculares o molestias menstruales, destaca el ibuprofeno. Este antiinflamatorio no esteroideo es ampliamente reconocido por su capacidad para mitigar el malestar general.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
Ibuprofeno: ¿Por qué tomar 600 mg no te quitará el dolor más rápido?
Salud y Bienestar
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...