Descubre cómo transformar tu rutina de belleza con productos que ya tienes en casa

Muchos elementos que habitualmente guardamos en la despensa han dado el salto al tocador para integrarse en las rutinas de higiene y cosmética natural, según indican diversos análisis basados en inteligencia artificial. Estos productos se presentan como opciones accesibles y naturales, capaces de aportar beneficios hidratantes, exfoliantes y antioxidantes tanto para la piel como para el cabello.
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