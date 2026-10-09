Leer: El antídoto natural contra el estrés diario que tu cerebro necesita

El ritmo de vida actual, marcado por la inmediatez y la constante exposición a pantallas, ha disparado los niveles de ansiedad y dispersión en la población. Ante este panorama, especialistas en el funcionamiento cerebral y la literatura subrayan la necesidad de retomar el hábito de la lectura como un recurso esencial para preservar el equilibrio emocional.
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Bienestar
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La neurociencia confirma que sumergirse en un buen libro es la mejor forma de desconectar del ruido digital y recuperar la calma
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Con información de Magnific
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