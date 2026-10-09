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Leer: El antídoto natural contra el estrés diario que tu cerebro necesita

La neurociencia confirma que sumergirse en un buen libro es la mejor forma de desconectar del ruido digital y recuperar la calma

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El ritmo de vida actual, marcado por la inmediatez y la constante exposición a pantallas, ha disparado los niveles de ansiedad y dispersión en la población. Ante este panorama, especialistas en el funcionamiento cerebral y la literatura subrayan la necesidad de retomar el hábito de la lectura como un recurso esencial para preservar el equilibrio emocional.

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Adentrarse en la narrativa de un libro no solo constituye una actividad recreativa, sino que genera un impacto positivo y profundo en la arquitectura de nuestro cerebro. A través de las historias y el lenguaje, los lectores logran hacer un alto en sus obligaciones cotidianas, reconectando con su esencia. Esta práctica se posiciona como un método accesible y poderoso para aportar claridad y sosiego a nuestra vida diaria.

El impacto de los libros en el cerebro: cómo la lectura ayuda a identificar y nombrar nuestras emocionesFoto: Magnific

Ventajas neurológicas de la lectura

La neurocientífica Nazareth Castellanos y el experto en literatura Antonio Basanta sostienen que leer actúa como un freno de mano necesario frente al estrés. A diferencia del consumo pasivo de contenidos en televisión o dispositivos móviles, la lectura demanda una atención focalizada y un ejercicio creativo. Esta dinámica permite apaciguar el flujo de pensamientos acelerados y preparar la mente para un descanso reparador.

Los especialistas destacan que los libros nos brindan el vocabulario necesario para identificar y procesar nuestras emociones. Desde tiempos remotos, cuando las comunidades se reunían alrededor del fuego para compartir relatos, la palabra ha sido el vehículo para unirnos y otorgar significado a nuestras vivencias.

Es fundamental superar la excusa de la falta de tiempo, ya que siempre es posible reservar un espacio para aquello que favorece nuestra salud mental. Fomentar este hábito no solo protege al cerebro del agotamiento tecnológico, sino que también constituye un refugio valioso para comprendernos mejor y fortalecer nuestra conexión interna.

Con información de Magnific

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