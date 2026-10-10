¡Cuidado con lo que comes! Cómo tu alimentación influye directamente en tu olor corporal

Mantener una alimentación balanceada, acompañada de una hidratación adecuada, es clave para regular las sustancias volátiles que nuestro organismo libera. Por esta razón, los expertos en salud sugieren prestar atención a los productos que consumimos habitualmente para detectar cualquier cambio inusual en nuestro aroma personal.

Foto: Magnific

Respuesta metabólica del cuerpo

Diversas investigaciones nutricionales señalan que los ingredientes con alto contenido de ácido sulfúrico encabezan la lista de productos que modifican el olor corporal. Alimentos como el ajo, la cebolla y especias como el comino o el curry poseen moléculas volátiles que, tras la digestión, se filtran hacia las glándulas sudoríparas.

De igual manera, los vegetales crucíferos, tales como el brócoli, la coliflor y el repollo, liberan compuestos azufrados que se vuelven más perceptibles al mezclarse con la humedad del sudor. Asimismo, el consumo de carnes rojas aporta proteínas que, al ser descompuestas por las bacterias de la piel, generan un aroma más penetrante. El alcohol también contribuye a este efecto, ya que al metabolizarse en ácido acético, se expulsa activamente a través de los poros.

Para reducir estas reacciones, la especialista Christine Lee, de la Clínica Cleveland, recomienda controlar las porciones, optar por prendas de vestir fabricadas con fibras naturales que permitan la transpiración y aumentar la ingesta diaria de agua para favorecer la depuración eficiente del sistema.