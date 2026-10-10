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¡Cuidado con lo que comes! Cómo tu alimentación influye directamente en tu olor corporal

Salud y Bienestar

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El aroma que desprende nuestro cuerpo es un fenómeno biológico natural, resultado de la interacción entre el sudor segregado por las glándulas y las bacterias que habitan en nuestra piel. Aunque factores genéticos y metabólicos influyen en la transpiración, lo que ingerimos diariamente tiene un impacto directo en la intensidad y el tipo de olor que emitimos. Al metabolizar los alimentos, las moléculas resultantes pasan al torrente sanguíneo y son expulsadas a través de los poros o mediante la respiración.

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Mantener una alimentación balanceada, acompañada de una hidratación adecuada, es clave para regular las sustancias volátiles que nuestro organismo libera. Por esta razón, los expertos en salud sugieren prestar atención a los productos que consumimos habitualmente para detectar cualquier cambio inusual en nuestro aroma personal.

Alimentación y sudoración: cómo los ingredientes de la dieta diaria influyen en el olor corporal

Foto: Magnific

Respuesta metabólica del cuerpo

Diversas investigaciones nutricionales señalan que los ingredientes con alto contenido de ácido sulfúrico encabezan la lista de productos que modifican el olor corporal. Alimentos como el ajo, la cebolla y especias como el comino o el curry poseen moléculas volátiles que, tras la digestión, se filtran hacia las glándulas sudoríparas.

De igual manera, los vegetales crucíferos, tales como el brócoli, la coliflor y el repollo, liberan compuestos azufrados que se vuelven más perceptibles al mezclarse con la humedad del sudor. Asimismo, el consumo de carnes rojas aporta proteínas que, al ser descompuestas por las bacterias de la piel, generan un aroma más penetrante. El alcohol también contribuye a este efecto, ya que al metabolizarse en ácido acético, se expulsa activamente a través de los poros.

Para reducir estas reacciones, la especialista Christine Lee, de la Clínica Cleveland, recomienda controlar las porciones, optar por prendas de vestir fabricadas con fibras naturales que permitan la transpiración y aumentar la ingesta diaria de agua para favorecer la depuración eficiente del sistema.

Con información de Magnific

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