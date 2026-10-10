El aroma que desprende nuestro cuerpo es un fenómeno biológico natural, resultado de la interacción entre el sudor segregado por las glándulas y las bacterias que habitan en nuestra piel. Aunque factores genéticos y metabólicos influyen en la transpiración, lo que ingerimos diariamente tiene un impacto directo en la intensidad y el tipo de olor que emitimos. Al metabolizar los alimentos, las moléculas resultantes pasan al torrente sanguíneo y son expulsadas a través de los poros o mediante la respiración.
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Bienestar
¡Cuidado con lo que comes! Cómo tu alimentación influye directamente en tu olor corporal
Salud y Bienestar
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