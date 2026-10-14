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Cáncer en Venezuela: Proyectan más de 85 mil nuevos casos para 2026

Expertos instan a la prevención y al chequeo médico constante ante el incremento de casos proyectados

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La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) ha difundido una actualización de su estudio epidemiológico y de mortalidad con proyecciones hacia el año 2026, destacando que la mayor parte de los diagnósticos oncológicos en mujeres se concentra en el rango de edad de 35 a 54 años.

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Con el propósito de brindar un panorama claro sobre la morbilidad en el territorio nacional, la SAV, en colaboración con el Centro de Estadística y Matemática Aplicada (Cema) de la Universidad Simón Bolívar, presentó sus estimaciones oficiales. Los datos sugieren que el país registrará 85.503 nuevos casos de cáncer, lo que se traduce en un promedio de 234 diagnósticos diarios, además de 35.484 fallecimientos, alcanzando una cifra de 97 decesos cada día.

Durante la exposición de los resultados, el Dr. Juan Saavedra, representante de la SAV, subrayó que estas cifras deben interpretarse como un llamado a la acción colectiva. El especialista destacó la importancia de unir esfuerzos entre el sector salud, entes gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil, enfocándose en la educación, la detección precoz y el fortalecimiento de la infraestructura oncológica.

Las cifras muestran una tendencia al alza en comparación con años previos. La proyección de mortalidad nacional subió de 33.000 fallecimientos en 2024 a más de 35.484 para 2026, lo que implica un incremento de 2.484 muertes. En términos generales, se estima que ocurrirán 42 decesos por cada 100 personas diagnosticadas.

El informe detalla la distribución de casos y mortalidad según el sexo:

  • Hombres: 44.238 diagnósticos (51,7 %) y 18.389 fallecimientos (51,8 %).
  • Mujeres: 40.708 diagnósticos (47,6 %) y 17.366 fallecimientos (48,9 %).

En el marco del mes dedicado a la salud femenina, la SAV enfatizó que el cáncer de mama y el de cuello uterino lideran las estadísticas, sumando 15.522 nuevos casos:

  • Cáncer de mama: se proyectan 9.354 nuevos diagnósticos y 4.080 muertes, afectando principalmente a mujeres entre 45 y 54 años.
  • Cáncer de cuello uterino: se estiman 6.168 nuevos casos y 2.064 decesos, con mayor incidencia en el grupo de 35 a 44 años.
  • Otras afecciones: se calculan 1.928 nuevos casos en el cuerpo uterino y 1.375 en los ovarios.

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Ante esta situación, los expertos recomiendan iniciar los controles de mamografía y ecosonograma a partir de los 35 años. Asimismo, recalcan que mantener hábitos saludables, como una dieta equilibrada, evitar el tabaquismo y protegerse del sol, puede disminuir la mortalidad por cáncer entre un 25 % y un 30 %.

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Con información de noticiascol.com

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