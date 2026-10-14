Consumir frutas es una recomendación constante de los profesionales de la salud, y la razón es clara: estos alimentos son pilares para mantener el organismo en óptimas condiciones, prevenir patologías y garantizar un funcionamiento diario eficiente. De acuerdo con especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), su ingesta es clave para protegerse contra enfermedades no transmisibles, tales como la diabetes, afecciones cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diversos tipos de cáncer. En esencia, incorporar frutas a nuestra dieta diaria nos provee de una carga significativa de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes fundamentales para el bienestar general.
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Bienestar
¿Cuánta fruta debes comer al día para blindar tu salud?
Especialistas explican la dosis diaria recomendada y aclaran si existe un momento ideal para ingerirlas
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