¿Cuánta fruta debes comer al día para blindar tu salud?

¿Por qué es vital incluirlas a diario?

Integrar frutas en el menú cotidiano es indispensable porque proporcionan nutrientes esenciales que fortalecen la salud, actúan como barrera contra enfermedades y mantienen el cuerpo activo. Estos alimentos destacan por ser fuentes ricas en vitaminas, minerales y fibra, además de aportar grasas saludables, ser bajos en sodio y calorías, y estar totalmente libres de colesterol.

¿Cuándo y cuánto comer?

Aunque existen diversas opiniones, la evidencia actual indica que no hay un horario específico que potencie sus beneficios. Expertos de la Clínica Universidad de Navarra señalan que la fruta aporta la misma energía, hidratación, fibra y micronutrientes sin importar si se consume al despertar, durante la noche, como aperitivo o postre. En la misma línea, la nutricionista Silvina Tasat, integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición, sostiene que no hay pruebas de que el momento del día altere el efecto de la fruta en el organismo.

En conclusión, la recomendación es ingerir frutas en cualquier momento, ya sea en el desayuno, almuerzo, cena o meriendas. Lo importante es cumplir con la pauta de consumir tres piezas al día, o el equivalente a 450 gramos de frutas variadas, preferiblemente de estación y regionales, siempre priorizando su consumo en estado natural y entero.