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¿El estrés te está enfermando? La verdad sobre el cortisol y cómo afecta tu cuerpo

Entiende cómo esta hormona regula tu organismo y cuándo sus niveles elevados requieren atención médica inmediata

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Vincular directamente el estrés con niveles elevados de cortisol no siempre es correcto. De acuerdo con análisis de inteligencia artificial, la relación entre ambos fenómenos es compleja y su impacto depende fundamentalmente de la duración de la tensión emocional.

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En términos sencillos, el estrés no se traduce automáticamente en un exceso permanente de esta sustancia. El cortisol es una hormona indispensable para la vida, encargada de gestionar el metabolismo, controlar la presión arterial y regular los ciclos de sueño. No obstante, cuando el estrés se vuelve crónico, es posible que los niveles de esta hormona se mantengan altos, comprometiendo el bienestar general.

¿Cómo identificar si tengo el cortisol elevado?

Especialistas de MedlinePlus explican que el cortisol es segregado por las glándulas suprarrenales, situadas sobre los riñones. Para verificar sus niveles, es necesario realizar un examen de sangre, orina o saliva. Dado que la concentración de esta hormona fluctúa naturalmente —siendo mayor por la mañana y menor al llegar la medianoche—, es probable que el médico solicite varias muestras para un diagnóstico preciso.

Se recomienda consultar a un profesional si experimentas síntomas como debilidad o dolor muscular, fatiga persistente, acumulación de grasa en la zona entre los hombros, hipertensión, irritabilidad, pérdida de peso sin causa aparente, niveles bajos de azúcar o un estado de ánimo decaído.

Consecuencias para tu bienestar

La exposición prolongada a concentraciones altas de cortisol resulta nociva. Diversas investigaciones vinculan este exceso crónico con complicaciones de salud significativas.

Por ejemplo, un nivel elevado de cortisol puede inhibir la respuesta del sistema inmunológico, dejando al organismo más expuesto a infecciones y fomentando procesos inflamatorios persistentes. Asimismo, el descontrol hormonal puede elevar la presión arterial, incrementando el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares o problemas cardíacos.

Por otro lado, esta hormona altera el metabolismo de los carbohidratos, lo que favorece la acumulación de tejido adiposo, especialmente en el abdomen, y eleva el peligro de padecer diabetes tipo 2. También puede dificultar el descanso reparador, afectar la memoria y la capacidad de concentración, además de estar estrechamente ligada a trastornos como la ansiedad y la depresión, según estudios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Finalmente, el exceso de cortisol se asocia con trastornos digestivos, como el síndrome del intestino irritable, fragilidad ósea y muscular, un envejecimiento acelerado de la piel y alteraciones en el ciclo menstrual.

El peso del estrés: Descubre cómo el cortisol alto cambia tu cuerpo e impacta en tu bienestar sin que te des cuenta 

Con información de Freepik

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