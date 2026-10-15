El cerebro humano opera de manera natural bajo un esquema de eficiencia que busca la comodidad, recurriendo a patrones automáticos para realizar tareas cotidianas. Aunque este mecanismo resulta útil para conservar energía, la repetición constante de actividades en entornos predecibles provoca que los circuitos cerebrales disminuyan su nivel de estimulación.
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Bienestar
La neurociencia explica cómo romper la rutina mejora la salud mental
Salud y bienestar
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