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La neurociencia explica cómo romper la rutina mejora la salud mental

Salud y bienestar

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El cerebro humano opera de manera natural bajo un esquema de eficiencia que busca la comodidad, recurriendo a patrones automáticos para realizar tareas cotidianas. Aunque este mecanismo resulta útil para conservar energía, la repetición constante de actividades en entornos predecibles provoca que los circuitos cerebrales disminuyan su nivel de estimulación.

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Existe la creencia errónea de que el aprendizaje y la capacidad de cambio se pierden con el paso de los años. No obstante, la ciencia ha confirmado que el sistema nervioso mantiene su flexibilidad durante toda la vida. Para mantener la mente en forma y favorecer su plasticidad, no hace falta enfrentarse a tareas imposibles ni salir drásticamente de la zona de confort.

Rompe la rutina para activar tu cerebro: conoce el reto de la mente

Según el neurocientífico Ignacio Obeso, el uso del «piloto automático» en las tareas diarias reduce considerablemente la actividad mental. La clave consiste en incorporar pequeñas variaciones dentro de actividades que ya disfrutamos o dominamos.

Los estudios indican que la consolidación de un nuevo hábito puede requerir cerca de dos meses, un proceso en el que influyen factores como el estrés y el cansancio. Por ello, la recomendación de los expertos es avanzar mediante pasos progresivos, evitando habilidades que generen frustración. Al romper la monotonía con pequeños incentivos, estimulamos las conexiones neuronales y fortalecemos la capacidad de adaptación del cerebro sin generar ansiedad.

Con información de Magnific

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