El jabón en barra recupera terreno como opción sostenible y eficaz para la piel

De acuerdo con los especialistas, tanto el formato sólido como el líquido cumplen con la función esencial de eliminar la suciedad, el exceso de grasa y los microorganismos. La elección entre uno u otro dependerá fundamentalmente del tipo de piel y de las preferencias individuales de cada usuario.

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Las pastillas de jabón destacan por poseer un mayor poder limpiador al no estar diluidas con agua, lo que las hace más eficaces contra la suciedad y el maquillaje. Además, al carecer frecuentemente de ingredientes agresivos como parabenos o sulfatos, resultan más amigables con las pieles sensibles o secas. Muchos de estos productos son productos hidratantes, pues muchos están hechos con ingredientes como manteca de karité, aceite de coco o glicerina, que contribuyen a mantener la suavidad cutánea.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Los expertos señalan que, además de la higiene corporal, pueden emplearse para el lavado facial, el afeitado e incluso para el cuidado de la ropa. Asimismo, existen variantes que incorporan elementos exfoliantes naturales, como café molido o avena, que favorecen la renovación celular. En definitiva, las barras o pastillas de jabón son una excelente opción para el cuidado de la piel y el planeta, ofreciendo una limpieza profunda y una mayor durabilidad que los geles convencionales.