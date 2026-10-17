Aunque durante años muchas personas optaron por el jabón líquido debido a su practicidad y percepción de higiene, las pastillas de jabón viven actualmente un resurgimiento en el mundo de la belleza. Este retorno se debe a que su uso es más cómodo, accesible y, además, existe una amplia gama de beneficios para el cuidado de la piel, posicionándose incluso como una alternativa más ecológica y sostenible.
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Bienestar
El jabón en barra recupera terreno como opción sostenible y eficaz para la piel
Cuidado personal
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