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El jabón en barra recupera terreno como opción sostenible y eficaz para la piel

Cuidado personal

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Aunque durante años muchas personas optaron por el jabón líquido debido a su practicidad y percepción de higiene, las pastillas de jabón viven actualmente un resurgimiento en el mundo de la belleza. Este retorno se debe a que su uso es más cómodo, accesible y, además, existe una amplia gama de beneficios para el cuidado de la piel, posicionándose incluso como una alternativa más ecológica y sostenible.

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De acuerdo con los especialistas, tanto el formato sólido como el líquido cumplen con la función esencial de eliminar la suciedad, el exceso de grasa y los microorganismos. La elección entre uno u otro dependerá fundamentalmente del tipo de piel y de las preferencias individuales de cada usuario.

Pureza al tacto: Por qué tu piel prefiere el jabón en barra antes que diez frascosFreepik

Las pastillas de jabón destacan por poseer un mayor poder limpiador al no estar diluidas con agua, lo que las hace más eficaces contra la suciedad y el maquillaje. Además, al carecer frecuentemente de ingredientes agresivos como parabenos o sulfatos, resultan más amigables con las pieles sensibles o secas. Muchos de estos productos son productos hidratantes, pues muchos están hechos con ingredientes como manteca de karité, aceite de coco o glicerina, que contribuyen a mantener la suavidad cutánea.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Los expertos señalan que, además de la higiene corporal, pueden emplearse para el lavado facial, el afeitado e incluso para el cuidado de la ropa. Asimismo, existen variantes que incorporan elementos exfoliantes naturales, como café molido o avena, que favorecen la renovación celular. En definitiva, las barras o pastillas de jabón son una excelente opción para el cuidado de la piel y el planeta, ofreciendo una limpieza profunda y una mayor durabilidad que los geles convencionales.

Con información de Freepik

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