La memoria humana funciona como un espacio complejo donde las personas intentan preservar aquello que han perdido, luchando contra el paso del tiempo. Sin embargo, el funcionamiento de este mecanismo mental no es estático ni preciso.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
¿Por qué nuestra memoria modifica los recuerdos con el paso del tiempo?
Salud mental
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...