¿Por qué nuestra memoria modifica los recuerdos con el paso del tiempo?

Según explica un especialista en la materia, esos recuerdos no permanecen intactos ni congelados en el tiempo, sino que atraviesan transformaciones constantes a medida que transcurren los años. Este proceso es comparado con un retoque fotográfico, donde las personas suelen hacer una especie de edición o retoque digital de los recuerdos, suavizando los aspectos más difíciles o ásperos de las experiencias vividas.

Esta tendencia a la idealización provoca que figuras como los padres o los eventos de la infancia se perciban, con el paso del tiempo, de una manera más armónica, segura o noble de lo que fueron en realidad. Para el psicólogo, este fenómeno no representa un problema en sí mismo, siempre que se reconozca como una construcción subjetiva de la mente.

El conflicto surge cuando el individuo queda atrapado en esta fantasía, lo cual limita su capacidad para desarrollar nuevos proyectos o afectos en el presente. Por ello, el autor enfatiza que el verdadero desafío humano consiste en honrar la memoria sin dejar de apostar con fuerza por la vida que nos toca transitar hoy.