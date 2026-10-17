El consumo de atún representa un aporte significativo de proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega 3, elementos esenciales para el fortalecimiento del sistema inmune y la salud cardiovascular. Este alimento destaca por su versatilidad en la cocina, siendo un sustituto eficiente de otras carnes en el menú diario.
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Bienestar
Beneficios del atún: una opción nutritiva y económica para sus comidas
Nutrición y cocina
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