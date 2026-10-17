Beneficios del atún: una opción nutritiva y económica para sus comidas

Además de sus beneficios nutricionales, el atún permite la elaboración de platos prácticos y económicos. Una alternativa recomendada son las hamburguesas de atún, las cuales pueden integrarse en cualquier comida del día.

Para su preparación, se requieren 200 gramos de atún en conserva, media cebolla, una zanahoria mediana, perejil, ajo en polvo, jengibre, mostaza, una cucharada de queso crema, un huevo, dos cucharadas de pan rallado, pimienta y aceite de oliva.

El proceso comienza con el picado fino de la cebolla y la zanahoria rallada, la cual debe escurrirse previamente. En un recipiente, se mezclan todos los ingredientes junto al atún bien drenado. Tras integrar el huevo y el pan rallado, se debe refrigerar la masa durante una hora para obtener la consistencia adecuada. Finalmente, se moldean las piezas y se cocinan a la plancha o en sartén con un toque de aceite, durante un minuto por cada lado.

Esta preparación es rápida, fácil y económica, ideal para quienes buscan optimizar su alimentación con ingredientes accesibles.