Recibir un diagnóstico de cáncer de mama representa un impacto emocional profundo para cualquier mujer, independientemente de su edad o etapa de vida. Ante esta situación, los expertos señalan que el apoyo psicológico se convierte en un pilar fundamental para afrontar el proceso con mayor fortaleza.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
El apoyo psicológico es clave en el tratamiento del cáncer de mama
Bienestar emocional
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Freepik
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...