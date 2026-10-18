El apoyo psicológico es clave en el tratamiento del cáncer de mama

El acompañamiento psicológico no solo beneficia a la paciente, sino también a su entorno familiar, ya que los allegados suelen verse igualmente afectados por la noticia. De acuerdo con datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entre el 30% y el 50% de los pacientes con cáncer desarrollan algún tipo de alteración psicológica durante el proceso.

La ansiedad, la depresión y el estrés son reacciones comunes tras conocer el diagnóstico. Por ello, los profesionales de la salud mental desempeñan un papel clave al proporcionar herramientas para manejar estos desafíos emocionales. Los especialistas utilizan diversas terapias y técnicas estructuradas para ayudar a la paciente a asimilar el diagnóstico, reducir el malestar emocional y mejorar su calidad de vida.

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Entre las estrategias empleadas destacan la escucha activa, la provisión de información clara sobre los tratamientos, el desarrollo de habilidades de afrontamiento como la meditación, el fomento de la autoestima y el apoyo en la toma de decisiones. Conectar a la paciente con otros recursos y servicios de apoyo, como grupos presenciales o a distancia, resulta altamente beneficioso para su bienestar integral.