El cuidado del rostro requiere una atención especial cuando se trata de pieles sensibles o reactivas, ya que el uso de cosméticos convencionales puede derivar en complicaciones dermatológicas. Ante esta realidad, la industria dermatológica y cosmética ha desarrollado formulaciones especializadas diseñadas para proteger la barrera cutánea sin comprometer el resultado estético.
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Bienestar
Maquillaje hipoalergénico: una alternativa segura para el cuidado de pieles sensibles
Salud dermatológica
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