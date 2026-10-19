Las exigencias del entorno laboral y personal han llevado a millones de personas a vivir en un estado de alerta constante. La combinación de la sobreexposición a estímulos digitales y la presión por cumplir múltiples responsabilidades simultáneamente ha transformado la manera en que el cerebro procesa la información diaria.
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Bienestar
El síndrome del pensamiento acelerado: cómo la saturación mental afecta la salud
Salud mental
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