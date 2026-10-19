Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar

Investigaciones de Tim Spector destacan beneficios del café para la microbiota

Avances en nutrición

|2 min|
Imagen de la noticia: Investigaciones de Tim Spector destacan beneficios del café para la microbiota

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Durante años, el café fue objeto de advertencias médicas que cuestionaban sus efectos en el organismo. Sin embargo, la ciencia actual ha transformado esta visión, demostrando que el consumo moderado de café se posiciona actualmente como un hábito saludable que contribuye al bienestar integral.

Lee también
Salud: Claves para la prevención y detección temprana del cáncer de mama

El epidemiólogo Tim Spector, tras analizar datos de más de 22.000 personas, determinó que las personas que consumen café de manera regular presentan un microbioma intestinal significativamente más variado en comparación con quienes no lo incluyen en su dieta. Esta diversidad es esencial para fortalecer la respuesta del sistema digestivo ante microorganismos nocivos.

Uno de los hallazgos más relevantes es la proliferación de la bacteria Lawsonibacter asaccharolyticus, cuya presencia aumenta entre seis y ocho veces en los consumidores frecuentes de esta bebida. Según el especialista, este efecto no depende de la cafeína, ya que se observa también en quienes optan por el café descafeinado.

Epidemiólogo hace hallazgo científico sobre la microbiota: esta bebida es clave en la salud intestinalFoto: Magnific

De acuerdo con la investigación, la clave reside en la gran cantidad de polifenoles y fibra soluble presentes en la bebida, los cuales actúan como prebióticos para las bacterias beneficiosas. Para obtener estos resultados, se recomienda un consumo de dos a cuatro tazas diarias, evitando el exceso de azúcares o productos ultraprocesados que podrían anular sus propiedades positivas.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BienestarCaféMicrobiotaSalud intestinal

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.