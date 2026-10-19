Investigaciones de Tim Spector destacan beneficios del café para la microbiota

El epidemiólogo Tim Spector, tras analizar datos de más de 22.000 personas, determinó que las personas que consumen café de manera regular presentan un microbioma intestinal significativamente más variado en comparación con quienes no lo incluyen en su dieta. Esta diversidad es esencial para fortalecer la respuesta del sistema digestivo ante microorganismos nocivos.

Uno de los hallazgos más relevantes es la proliferación de la bacteria Lawsonibacter asaccharolyticus, cuya presencia aumenta entre seis y ocho veces en los consumidores frecuentes de esta bebida. Según el especialista, este efecto no depende de la cafeína, ya que se observa también en quienes optan por el café descafeinado.

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De acuerdo con la investigación, la clave reside en la gran cantidad de polifenoles y fibra soluble presentes en la bebida, los cuales actúan como prebióticos para las bacterias beneficiosas. Para obtener estos resultados, se recomienda un consumo de dos a cuatro tazas diarias, evitando el exceso de azúcares o productos ultraprocesados que podrían anular sus propiedades positivas.