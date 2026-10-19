Durante años, el café fue objeto de advertencias médicas que cuestionaban sus efectos en el organismo. Sin embargo, la ciencia actual ha transformado esta visión, demostrando que el consumo moderado de café se posiciona actualmente como un hábito saludable que contribuye al bienestar integral.
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Bienestar
Investigaciones de Tim Spector destacan beneficios del café para la microbiota
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