Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada establecida para sensibilizar, educar e informar sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad. Durante este mes, identificado internacionalmente como el mes rosa, se utiliza el lazo del mismo color como un emblema de solidaridad y concientización ante una de las patologías oncológicas más comunes en mujeres de todo el mundo.
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Bienestar
Salud: Claves para la prevención y detección temprana del cáncer de mama
Salud y prevención
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