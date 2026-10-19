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Salud: Claves para la prevención y detección temprana del cáncer de mama

Salud y prevención

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Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada establecida para sensibilizar, educar e informar sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad. Durante este mes, identificado internacionalmente como el mes rosa, se utiliza el lazo del mismo color como un emblema de solidaridad y concientización ante una de las patologías oncológicas más comunes en mujeres de todo el mundo.

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De acuerdo con información recopilada por la Clínica M, existen diversas señales físicas que deben ser tomadas en cuenta. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la aparición de bultos o áreas engrosadas en la piel, cambios en el tamaño, forma o aspecto de la mama, así como la retracción o hundimiento del pezón. Asimismo, se debe prestar atención a alteraciones en la textura de la piel, como la aparición de hoyuelos —conocida comúnmente como piel de naranja—, descamación o formación de costras. Es fundamental recordar que, dependiendo del tipo de cáncer, es posible que la persona no presente ninguno de estos síntomas visibles.

En cuanto a la prevención, la Sociedad Americana del Cáncer señala que no existe una manera infalible de evitar el cáncer de seno. No obstante, la organización destaca que adoptar hábitos saludables puede reducir los riesgos, especialmente en personas con antecedentes familiares significativos. Entre las recomendaciones principales se encuentran mantener un peso adecuado, realizar actividad física de moderada a vigorosa, llevar una alimentación balanceada y evitar o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas.

Aunque las mujeres menores de 45 años presentan estadísticamente un menor riesgo, los especialistas enfatizan que la vigilancia de la salud no debe depender exclusivamente de la edad. Ante cualquier cambio en la estructura o apariencia de las mamas, es necesario consultar directamente con un médico para obtener un diagnóstico preciso y oportuno.

Con información de noticiascol.com

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