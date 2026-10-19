La alimentación juega un papel fundamental en la salud integral y en la prevención de enfermedades complejas. Diversos estudios señalan que una alimentación saludable ayuda a prevenir hasta el 18% o más de los casos de cáncer, al estar estrechamente vinculada con el control del peso corporal y el fortalecimiento del sistema inmunológico.
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Bienestar
Alimentación saludable: clave para reducir el riesgo de padecer cáncer
Salud y prevención
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