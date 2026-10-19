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Alimentación saludable: clave para reducir el riesgo de padecer cáncer

Salud y prevención

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La alimentación juega un papel fundamental en la salud integral y en la prevención de enfermedades complejas. Diversos estudios señalan que una alimentación saludable ayuda a prevenir hasta el 18% o más de los casos de cáncer, al estar estrechamente vinculada con el control del peso corporal y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

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Aunque ningún alimento por sí solo garantiza la cura o prevención absoluta, la evidencia científica sugiere que una dieta rica en determinados compuestos antioxidantes, antiinflamatorios y fibra puede reducir el riesgo de padecer tumores. Se estima que entre el 40% y el 60% de los casos de cáncer podrían estar relacionados, de manera directa o indirecta, con los hábitos alimenticios.

Menú protector: Estos son los alimentos que apagan los procesos tumorales y previenen el cáncer

Para mejorar la calidad de vida, los especialistas recomiendan evitar el sedentarismo y el consumo de alcohol, además de incorporar alimentos clave en el menú diario:

1. Coles: Incluyen coliflor, rábanos y nabos, ricos en fitoquímicos que bloquean agentes carcinógenos.
2. Verduras rojizas: Como el tomate, la zanahoria y la remolacha, que poseen propiedades antitumorales.
3. Frutos rojos: Aportan polifenoles con efectos antioxidantes.
4. Frutas cítricas: Su ingesta se asocia con un menor riesgo de cáncer en el tracto digestivo.
5. Aceite de oliva: Recomendado en crudo para mejorar el tránsito intestinal.
6. Ajo y cebolla: Contienen alicina, compuesto que ha demostrado destruir células cancerosas en pruebas de laboratorio.
7. Pescados azules: Como el salmón y la sardina, ricos en grasas saludables.
8. Yogur natural: Favorece la salud de la flora intestinal.
9. Fibra: Presente en granos, linaza y pan integral, esencial para la salud colorrectal.
10. Verduras verdes: Gracias a su contenido de clorofila.
11. Hongos: Destacados por sus propiedades inmunomoduladoras.
12. Cúrcuma: Contiene curcumina, que ayuda a reducir el crecimiento de muchos tipos de cáncer y lesiones.

La recomendación final es adoptar una dieta variada y adaptada a las necesidades individuales, complementada con actividad física regular para obtener beneficios tanto físicos como emocionales.

Con información de Freepik

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