La celulitis: qué es y cómo mejorar su apariencia con hábitos saludables

A diferencia de lo que suele pensarse, esta condición no es una simple imperfección superficial. Según expertos, se trata de un proceso complejo que involucra al tejido adiposo subcutáneo, la circulación sanguínea y el sistema linfático. Por lo general, se manifiesta a través de bultos y hoyuelos en zonas como los muslos, las caderas, los glúteos y el abdomen, aunque también puede aparecer en la espalda o la parte posterior de los brazos.

Si bien no requiere tratamiento médico obligatorio, quienes deseen mejorar su apariencia pueden optar por un enfoque multidisciplinario. Se recomienda consultar con un dermatólogo o un especialista en cirugía plástica para evaluar las opciones disponibles.

Para reducir la piel de naranja, es clave adoptar hábitos efectivos:

Ejercicios de fuerza: Tonifican las zonas de piernas y glúteos.

Tonifican las zonas de piernas y glúteos. Cardio y movimiento: Actividades como caminar o subir escaleras favorecen la circulación.

Actividades como caminar o subir escaleras favorecen la circulación. Hidratación: Beber suficiente agua es fundamental para la salud de la piel.

Beber suficiente agua es fundamental para la salud de la piel. Alimentación balanceada: Priorizar proteínas, frutas y vegetales, reduciendo el consumo de ultraprocesados.

Priorizar proteínas, frutas y vegetales, reduciendo el consumo de ultraprocesados. Masajes: Pueden mejorar temporalmente la apariencia de la piel afectada.

Adoptar un enfoque multidisciplinario que puede incluir cambios en el estilo de vida, junto con actividad física regular, es la recomendación principal para quienes buscan resultados visibles en el manejo de esta condición.