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La celulitis: qué es y cómo mejorar su apariencia con hábitos saludables

Salud dermatológica

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Imagen de la noticia: La celulitis: qué es y cómo mejorar su apariencia con hábitos saludables

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La celulitis, conocida frecuentemente como piel de naranja, es una alteración del tejido subcutáneo que afecta a entre el 85% y el 98% de las mujeres. Aunque la Clínica Mayo la describe como una afección común e inofensiva, su impacto estético puede influir en la autoestima de quienes la presentan.

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A diferencia de lo que suele pensarse, esta condición no es una simple imperfección superficial. Según expertos, se trata de un proceso complejo que involucra al tejido adiposo subcutáneo, la circulación sanguínea y el sistema linfático. Por lo general, se manifiesta a través de bultos y hoyuelos en zonas como los muslos, las caderas, los glúteos y el abdomen, aunque también puede aparecer en la espalda o la parte posterior de los brazos.

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Si bien no requiere tratamiento médico obligatorio, quienes deseen mejorar su apariencia pueden optar por un enfoque multidisciplinario. Se recomienda consultar con un dermatólogo o un especialista en cirugía plástica para evaluar las opciones disponibles.

Para reducir la piel de naranja, es clave adoptar hábitos efectivos:

  • Ejercicios de fuerza: Tonifican las zonas de piernas y glúteos.
  • Cardio y movimiento: Actividades como caminar o subir escaleras favorecen la circulación.
  • Hidratación: Beber suficiente agua es fundamental para la salud de la piel.
  • Alimentación balanceada: Priorizar proteínas, frutas y vegetales, reduciendo el consumo de ultraprocesados.
  • Masajes: Pueden mejorar temporalmente la apariencia de la piel afectada.

Adoptar un enfoque multidisciplinario que puede incluir cambios en el estilo de vida, junto con actividad física regular, es la recomendación principal para quienes buscan resultados visibles en el manejo de esta condición.

Con información de Freepik

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