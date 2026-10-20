La celulitis, conocida frecuentemente como piel de naranja, es una alteración del tejido subcutáneo que afecta a entre el 85% y el 98% de las mujeres. Aunque la Clínica Mayo la describe como una afección común e inofensiva, su impacto estético puede influir en la autoestima de quienes la presentan.
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Bienestar
La celulitis: qué es y cómo mejorar su apariencia con hábitos saludables
Salud dermatológica
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