Claves para mantener la salud ósea y fortalecer los huesos

Para que el sistema óseo se mantenga denso y resistente, los especialistas en salud subrayan la necesidad de consumir calcio. No obstante, este mineral requiere de otros nutrientes para ser absorbido correctamente, además de la práctica regular de actividades físicas como caminar, correr, subir escaleras o bailar.

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Además de una alimentación equilibrada, es fundamental evitar el tabaquismo, mantener un peso adecuado y asegurar un descanso reparador. Entre los nutrientes clave para la salud ósea, destacan tres vitaminas esenciales:

1. Vitamina D: Es fundamental para que el intestino absorba el calcio. La variante D3, en particular, resulta esencial en el proceso de síntesis de proteínas. Se obtiene a través de la exposición controlada a la luz solar, pescados, carnes y suplementos.

2. Vitamina C: También denominada ácido ascórbico, desempeña un papel vital en la producción y síntesis de colágeno, además de potenciar la absorción de calcio y neutralizar radicales libres que afectan el tejido óseo. Se encuentra en cítricos, fresas, kiwis, tomates y verduras de hoja verde.

3. Vitamina K: Específicamente la variante K2, es crucial para la mineralización ósea al fijar el calcio en los huesos. Cerca del 80% de esta vitamina es producida por bacterias intestinales, mientras que el resto se obtiene mediante el consumo de espinacas, aguacates, soja y semillas de calabaza.

Adoptar estos hábitos saludables y una dieta balanceada permite que los nutrientes actúen en sinergia para formar y reparar el tejido óseo de manera efectiva.