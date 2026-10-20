Los huesos no son estructuras estáticas, sino órganos vivos que cumplen funciones vitales para el cuerpo humano. Estos tejidos crecen y se fortalecen hasta los 30 años, pero mantienen un proceso dinámico de remodelación durante toda la existencia que requiere de una nutrición adecuada para concretarse.
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Bienestar
Claves para mantener la salud ósea y fortalecer los huesos
Salud y bienestar
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