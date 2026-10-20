Ejercicios funcionales: la clave para mantener la autonomía después de los 60 años

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Sergio López López, fisioterapeuta y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, explica que el enfoque principal al llegar a los 60 años no debe ser el levantamiento de cargas extremas, sino la mejora de la estabilidad y la confianza al realizar las actividades más rutinarias del hogar y de la calle. El experto subraya que el entrenamiento debe centrarse en movimientos globales que el cuerpo emplea diariamente, como empujar, tirar de objetos o subir escalones.

Para quienes buscan recuperar el tono físico, se recomienda integrar ejercicios que fortalezcan áreas clave. Por ejemplo, practicar el levantamiento desde una silla alta, reduciendo gradualmente el apoyo de las manos, ayuda a mejorar la potencia en glúteos y cuádriceps. Asimismo, trabajar la fuerza de agarre mediante caminatas breves con pesos moderados y realizar remos controlados con bandas elásticas favorece la salud de la espalda y la cintura escapular.

La planificación sugerida consiste en dos sesiones semanales de cuerpo completo, integrando entre seis y siete ejercicios variados. Cada rutina puede incluir una o dos series de ocho a doce repeticiones, siempre priorizando una técnica impecable antes de aumentar la exigencia. Para aquellos que no cuentan con experiencia previa, la guía de un profesional es fundamental para ajustar las cargas de manera segura y evitar lesiones, garantizando así una vejez activa y plena.

Adaptando los movimientos a las necesidades reales de cada persona, el entrenamiento de fuerza se consolida como el mejor aliado para preservar la independencia a largo plazo.