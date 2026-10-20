Mantener la fuerza muscular es un pilar fundamental para conservar la independencia con el paso de los años. A medida que avanza la edad, actividades cotidianas como levantarse de una silla, cargar bolsas de mercado o abrir envases pueden presentar dificultades, lo que evidencia una pérdida progresiva de funcionalidad.
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Bienestar
Ejercicios funcionales: la clave para mantener la autonomía después de los 60 años
Salud y bienestar
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