La comprensión sobre los problemas de dependencia ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Lejos de las visiones tradicionales que simplificaban estos comportamientos, las investigaciones clínicas actuales demuestran que las adicciones abarcan una amplia variedad de factores psicológicos, emocionales, genéticos y sociales que se manifiestan de forma única en cada individuo.
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Bienestar
Especialistas advierten que las adicciones requieren un enfoque integral y atención temprana
Salud mental
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