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Especialistas advierten que las adicciones requieren un enfoque integral y atención temprana

Salud mental

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La comprensión sobre los problemas de dependencia ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Lejos de las visiones tradicionales que simplificaban estos comportamientos, las investigaciones clínicas actuales demuestran que las adicciones abarcan una amplia variedad de factores psicológicos, emocionales, genéticos y sociales que se manifiestan de forma única en cada individuo.

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El psicólogo clínico Bernardo Ruiz Victoria señala que reducir este fenómeno a una simple falta de voluntad es ineficaz. Según el especialista, la historia de vida, los traumas no resueltos y el entorno sociocultural son determinantes en el origen y evolución del trastorno. Por ello, los expertos insisten en la importancia de educar a la población para desmantelar estigmas y permitir que las familias identifiquen síntomas de alerta a tiempo.

Comprensión del origen de las adicciones: psicólogo analiza los factores que determinan cada casoFoto: Magnific

Ruiz Victoria advierte que las apariencias pueden confundir, ya que una persona con adicción activa puede mantener sus responsabilidades laborales y sociales de manera aparentemente normal. El experto subraya que el alivio que brindan sustancias como el alcohol es pasajero y termina agravando el malestar subyacente.

Para detectar la necesidad de consultar a un especialista, se recomienda prestar atención a conductas como intentar dejar el consumo repetidamente sin éxito o continuar con el hábito pese a las consecuencias negativas. El psicólogo aclara que no es necesario tocar fondo para buscar ayuda, ya que una intervención temprana permite abordar el problema con mayor efectividad.

Con información de noticiascol.com

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