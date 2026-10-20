Especialistas advierten que las adicciones requieren un enfoque integral y atención temprana

El psicólogo clínico Bernardo Ruiz Victoria señala que reducir este fenómeno a una simple falta de voluntad es ineficaz. Según el especialista, la historia de vida, los traumas no resueltos y el entorno sociocultural son determinantes en el origen y evolución del trastorno. Por ello, los expertos insisten en la importancia de educar a la población para desmantelar estigmas y permitir que las familias identifiquen síntomas de alerta a tiempo.

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Ruiz Victoria advierte que las apariencias pueden confundir, ya que una persona con adicción activa puede mantener sus responsabilidades laborales y sociales de manera aparentemente normal. El experto subraya que el alivio que brindan sustancias como el alcohol es pasajero y termina agravando el malestar subyacente.

Para detectar la necesidad de consultar a un especialista, se recomienda prestar atención a conductas como intentar dejar el consumo repetidamente sin éxito o continuar con el hábito pese a las consecuencias negativas. El psicólogo aclara que no es necesario tocar fondo para buscar ayuda, ya que una intervención temprana permite abordar el problema con mayor efectividad.