Pasar largas jornadas frente a una computadora o dispositivos móviles suele derivar en molestias físicas recurrentes. Según indican diversos especialistas, más de la mitad de las personas que permanecen sentadas durante horas frente a pantallas experimentan algún tipo de dolor, siendo las afecciones en el cuello, la espalda y la fatiga visual las más frecuentes.
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Bienestar
Recomendaciones de expertos para evitar dolores al trabajar frente a pantallas
Salud y bienestar
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