Recomendaciones de expertos para evitar dolores al trabajar frente a pantallas

El origen de estos padecimientos, clasificados como dolor musculoesquelético, se atribuye principalmente a una mala postura mantenida durante el tiempo de trabajo. Ante esta realidad, expertos de instituciones como Mayo Clinic y MedilinePlus coinciden en que la solución fundamental radica en integrar el movimiento a la rutina diaria.

El doctor Mario Gestoso, jefe de la Unidad de Espalda de Quirónsalud, sugiere moverse cada 45 minutos y caminar al menos 30 minutos al día, cinco días a la semana. Estas pausas activas permiten liberar la tensión acumulada en la zona lumbar y las caderas, factores críticos para prevenir futuras lesiones.

Además de la actividad física, la ergonomía en el puesto de trabajo es determinante. Para quienes no pueden evitar pasar muchas horas frente a la pantalla, los especialistas recomiendan mantener la espalda recta, los hombros relajados y los pies apoyados completamente en el suelo. Asimismo, es aconsejable ubicar el monitor a la altura de los ojos y reclinar ligeramente el respaldo para liberar presión en la zona lumbar, realizando cambios de posición con frecuencia para evitar la rigidez muscular.