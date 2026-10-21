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Recomendaciones de expertos para evitar dolores al trabajar frente a pantallas

Salud y bienestar

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Pasar largas jornadas frente a una computadora o dispositivos móviles suele derivar en molestias físicas recurrentes. Según indican diversos especialistas, más de la mitad de las personas que permanecen sentadas durante horas frente a pantallas experimentan algún tipo de dolor, siendo las afecciones en el cuello, la espalda y la fatiga visual las más frecuentes.

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El origen de estos padecimientos, clasificados como dolor musculoesquelético, se atribuye principalmente a una mala postura mantenida durante el tiempo de trabajo. Ante esta realidad, expertos de instituciones como Mayo Clinic y MedilinePlus coinciden en que la solución fundamental radica en integrar el movimiento a la rutina diaria.

Sin un soplo de dolor: Esta es la postura que debes adoptar si pasas muchas horas sentada frente a las pantallas

El doctor Mario Gestoso, jefe de la Unidad de Espalda de Quirónsalud, sugiere moverse cada 45 minutos y caminar al menos 30 minutos al día, cinco días a la semana. Estas pausas activas permiten liberar la tensión acumulada en la zona lumbar y las caderas, factores críticos para prevenir futuras lesiones.

Además de la actividad física, la ergonomía en el puesto de trabajo es determinante. Para quienes no pueden evitar pasar muchas horas frente a la pantalla, los especialistas recomiendan mantener la espalda recta, los hombros relajados y los pies apoyados completamente en el suelo. Asimismo, es aconsejable ubicar el monitor a la altura de los ojos y reclinar ligeramente el respaldo para liberar presión en la zona lumbar, realizando cambios de posición con frecuencia para evitar la rigidez muscular.

Con información de Freepik

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