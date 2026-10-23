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Entre los seis meses y los cinco años: la etapa clave para el aprendizaje de idiomas

Desarrollo infantil

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La adquisición del lenguaje es uno de los procesos más significativos en el desarrollo humano durante los primeros años de vida. Durante esta etapa, el sistema nervioso experimenta una transformación constante que permite a los niños incorporar conocimientos sobre su entorno de manera espontánea.

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El neurocientífico David Bueno explica que el cerebro mantiene una atención especialmente activa para la adquisición de idiomas en la franja comprendida entre los seis meses y los cinco años de edad. En este periodo, la plasticidad cerebral permite que las conexiones neuronales se modifiquen en respuesta a las experiencias vividas.

Desarrollo del lenguaje: conoce la edad en la que el cerebro infantil absorbe idiomas con facilidadFoto: Magnific

Sobre el bilingüismo, las investigaciones señalan que aprender dos lenguas simultáneamente no genera confusión ni provoca trastornos del habla. Es común que los niños integren vocabulario de ambos idiomas de forma natural según el contexto en el que se encuentren.

No obstante, los especialistas advierten que las interacciones humanas significativas son fundamentales, ya que la simple escucha pasiva no ofrece los mismos beneficios cognitivos. Aunque la infancia es una etapa privilegiada, el aprendizaje de un nuevo idioma sigue siendo posible en la adolescencia y la edad adulta, donde la motivación y la práctica constante son determinantes para alcanzar un buen nivel de dominio.

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