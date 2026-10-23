La adquisición del lenguaje es uno de los procesos más significativos en el desarrollo humano durante los primeros años de vida. Durante esta etapa, el sistema nervioso experimenta una transformación constante que permite a los niños incorporar conocimientos sobre su entorno de manera espontánea.
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Entre los seis meses y los cinco años: la etapa clave para el aprendizaje de idiomas
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