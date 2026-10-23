Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar

Medicamento para la artritis muestra eficacia en el tratamiento de la alopecia severa

Avances en dermatología

|1 min|
Imagen de la noticia: Medicamento para la artritis muestra eficacia en el tratamiento de la alopecia severa

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un reciente análisis publicado en la revista científica JAMA Dermatology ha revelado que el fármaco denominado upadacitinib, concebido inicialmente para tratar la artritis, logró resultados destacados al restaurar gran parte del cuero cabelludo en pacientes con alopecia areata severa. Las pruebas médicas contaron con la participación de 1399 adultos y adolescentes que habían perdido al menos la mitad de su melena.

Lee también
Hábitos saludables: la clave gratuita para prevenir enfermedades crónicas
Un medicamento contra la artritis logra regenerar el cabello perdido: conoce esta revolución dermatológicaFoto: Magnific

Durante un periodo de 24 semanas de tratamiento continuo, más de la mitad de los pacientes que recibieron las dosis del medicamento lograron recuperar hasta el 80% de su cabello. Asimismo, un 22,5% de los participantes consiguieron regenerar la totalidad del pelo perdido en el cuero cabelludo, superando los resultados observados en el grupo que recibió un placebo.

Además de la recuperación física, el estudio destacó una mejora significativa en la calidad de vida y el estado de ánimo de los pacientes, quienes suelen enfrentar una fuerte carga emocional debido a esta afección. Aunque los expertos indican que aún se requieren investigaciones de mayor duración para confirmar la seguridad del fármaco a largo plazo, este hallazgo representa un paso histórico en la dermatología moderna.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BienestarAlopeciaDermatologíaUpadacitinib

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.