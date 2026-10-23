Un reciente análisis publicado en la revista científica JAMA Dermatology ha revelado que el fármaco denominado upadacitinib, concebido inicialmente para tratar la artritis, logró resultados destacados al restaurar gran parte del cuero cabelludo en pacientes con alopecia areata severa. Las pruebas médicas contaron con la participación de 1399 adultos y adolescentes que habían perdido al menos la mitad de su melena.
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Bienestar
Medicamento para la artritis muestra eficacia en el tratamiento de la alopecia severa
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