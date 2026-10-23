Medicamento para la artritis muestra eficacia en el tratamiento de la alopecia severa

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Durante un periodo de 24 semanas de tratamiento continuo, más de la mitad de los pacientes que recibieron las dosis del medicamento lograron recuperar hasta el 80% de su cabello. Asimismo, un 22,5% de los participantes consiguieron regenerar la totalidad del pelo perdido en el cuero cabelludo, superando los resultados observados en el grupo que recibió un placebo.

Además de la recuperación física, el estudio destacó una mejora significativa en la calidad de vida y el estado de ánimo de los pacientes, quienes suelen enfrentar una fuerte carga emocional debido a esta afección. Aunque los expertos indican que aún se requieren investigaciones de mayor duración para confirmar la seguridad del fármaco a largo plazo, este hallazgo representa un paso histórico en la dermatología moderna.