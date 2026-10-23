Un estudio publicado en la revista Nature Communications por investigadores del centro APC Microbiome Ireland, perteneciente a la University College Cork, ha determinado que el consumo habitual de café aporta beneficios significativos tanto para la salud digestiva como para el bienestar mental.
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Bienestar
Estudio científico revela beneficios del café para la microbiota intestinal y la salud mental
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