Estudio científico revela beneficios del café para la microbiota intestinal y la salud mental

El equipo, liderado por el neurobiólogo John Cryan, analizó el funcionamiento del eje intestino-cerebro para evaluar cómo esta bebida influye en las bacterias del sistema digestivo y en las funciones neurológicas. Los resultados indican que el consumo regular de café, ya sea tradicional o descafeinado, genera transformaciones biológicas positivas que favorecen el estado de ánimo y disminuyen la fatiga psicológica.

Durante la investigación, se observó un incremento en la presencia de bacterias como Eggertella sp y Cryptobacterium curtum, microorganismos que facilitan la secreción de ácidos estomacales y fortalecen las defensas naturales. Además, los componentes bioactivos del café, como los polifenoles y antioxidantes, nutren la microbiota intestinal.

El estudio también identificó diferencias funcionales entre las variantes de la bebida: mientras que el café con cafeína ayuda a potenciar la atención y reducir la inflamación, el café descafeinado mostró facultades únicas para mejorar la memoria de aprendizaje y la retención de información. En conjunto, los hallazgos posicionan al café como un elemento dietético que trasciende su función estimulante para contribuir al equilibrio integral del organismo.