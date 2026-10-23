La llegada de la temporada decembrina motiva a muchas personas a buscar alternativas para perder peso de manera saludable, ya sea por razones estéticas o como un propósito de bienestar para el inicio del nuevo año. Según expertos, esta etapa requiere un enfoque que combine la disciplina con la prevención frente a los excesos gastronómicos típicos de las festividades.
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Bienestar
Consejos prácticos para mantener un peso saludable antes de las fiestas navideñas
Salud y bienestar
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