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Consejos prácticos para mantener un peso saludable antes de las fiestas navideñas

Salud y bienestar

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La llegada de la temporada decembrina motiva a muchas personas a buscar alternativas para perder peso de manera saludable, ya sea por razones estéticas o como un propósito de bienestar para el inicio del nuevo año. Según expertos, esta etapa requiere un enfoque que combine la disciplina con la prevención frente a los excesos gastronómicos típicos de las festividades.

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Especialistas de MedlinePlus señalan que el éxito en el control del peso radica en establecer una alimentación balanceada como un hábito permanente. Para lograrlo, es fundamental priorizar el consumo de frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, mientras se reduce la ingesta de productos procesados, frituras y comida chatarra. Asimismo, la hidratación constante con agua, en lugar de bebidas azucaradas, y el descanso adecuado son pilares esenciales para regular el metabolismo y el apetito.

Estrategia saludable: Cómo perder peso y moldear la figura antes del brindis navideño

Por su parte, María José Crispín, médica nutricionista de la Clínica Menorca, propone una estrategia realista para afrontar los días previos a los encuentros sociales. La experta sugiere mantener una dieta lo más estricta posible de lunes a viernes, incorporando actividad física diaria y limitando la vida social para evitar excesos. Durante los fines de semana, el enfoque cambia hacia un control moderado, priorizando las comidas en casa y seleccionando con criterio las celebraciones sociales.

Esta planificación permite que el cuerpo se adapte a mejores hábitos, facilitando el manejo de las porciones al momento de disfrutar platos tradicionales como las hallacas, el pan de jamón o el pernil. La clave, según los especialistas, es escuchar al cuerpo cuando sienta saciedad y mantener la constancia en la actividad física, dedicando al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana.

Con información de Freepik

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