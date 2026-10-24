Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar

El ACV: síntomas, factores de riesgo y la importancia de la atención inmediata

Salud neurológica

|2 min|
Imagen de la noticia: El ACV: síntomas, factores de riesgo y la importancia de la atención inmediata

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en el cerebro. Esta emergencia médica, que puede ser isquémica o hemorrágica, genera daños neurológicos que varían en severidad según la rapidez con la que se reciba asistencia médica.

Lee también
Estudio científico revela beneficios del café para la microbiota intestinal y la salud mental

El enemigo silencioso no elige edad: Las víctimas insospechadas del ACV y los factores de riesgo que ignoramos

Ante la aparición súbita de debilidad en el rostro o extremidades, dificultad para hablar, problemas de visión o pérdida del equilibrio, es fundamental acudir a un centro de salud. El tiempo es clave: mientras más rápido se actúe, mayores son las posibilidades de recuperación.

Adler Puerta, neurólogo y directivo de la Sociedad Venezolana de Neurología (SVN), señala que la incidencia de esta enfermedad varía según la edad y el sexo. Mientras que en mujeres menores de 45 años se observa una mayor prevalencia vinculada a factores como el embarazo y el uso de anticonceptivos, en hombres de mediana edad el riesgo es más elevado. A partir de los 80 años, la incidencia tiende a equipararse entre ambos sexos.

Para prevenir complicaciones, los especialistas recomiendan mantener niveles saludables de presión arterial, glucemia y colesterol, además de evitar el consumo de tabaco y alcohol. Reconocer los síntomas, actuar con rapidez y adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia entre una recuperación plena y secuelas permanentes.

Con información de Freepik

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BienestarACVNeurologíaSalud

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.