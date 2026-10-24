El accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en el cerebro. Esta emergencia médica, que puede ser isquémica o hemorrágica, genera daños neurológicos que varían en severidad según la rapidez con la que se reciba asistencia médica.
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Bienestar
El ACV: síntomas, factores de riesgo y la importancia de la atención inmediata
Salud neurológica
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