El ACV: síntomas, factores de riesgo y la importancia de la atención inmediata

Ante la aparición súbita de debilidad en el rostro o extremidades, dificultad para hablar, problemas de visión o pérdida del equilibrio, es fundamental acudir a un centro de salud. El tiempo es clave: mientras más rápido se actúe, mayores son las posibilidades de recuperación.

Adler Puerta, neurólogo y directivo de la Sociedad Venezolana de Neurología (SVN), señala que la incidencia de esta enfermedad varía según la edad y el sexo. Mientras que en mujeres menores de 45 años se observa una mayor prevalencia vinculada a factores como el embarazo y el uso de anticonceptivos, en hombres de mediana edad el riesgo es más elevado. A partir de los 80 años, la incidencia tiende a equipararse entre ambos sexos.

Para prevenir complicaciones, los especialistas recomiendan mantener niveles saludables de presión arterial, glucemia y colesterol, además de evitar el consumo de tabaco y alcohol. Reconocer los síntomas, actuar con rapidez y adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia entre una recuperación plena y secuelas permanentes.