Funcionarios de la Delegación Municipal San Francisco del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre de 49 años por su presunta responsabilidad en la comercialización ilícita de medicamentos inyectables destinados a la pérdida de peso.
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Sucesos
Detenido hombre en San Francisco por venta ilícita de medicamentos para adelgazar
Procedimiento del Cicpc
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