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Detenido hombre en San Francisco por venta ilícita de medicamentos para adelgazar

Procedimiento del Cicpc

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Funcionarios de la Delegación Municipal San Francisco del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre de 49 años por su presunta responsabilidad en la comercialización ilícita de medicamentos inyectables destinados a la pérdida de peso.

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El aprehendido, identificado como Luis Enrique Rincón Rincón, fue capturado en la urbanización San Felipe, ubicada en la parroquia y municipio San Francisco del estado Zulia. Según informó el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, el sujeto utilizaba las redes sociales para ofrecer los fármacos de manera clandestina a precios elevados.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales incautaron varias muestras del producto, el cual carecía de identificación. Debido a esta irregularidad, los fármacos serán sometidos a evaluaciones por parte de expertos para determinar su composición química y los riesgos que podrían representar para la salud.

Tras la captura, el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, institución que continuará con las investigaciones legales pertinentes sobre este hecho.

Con información de noticiascol.com

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