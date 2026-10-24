Detenido hombre en San Francisco por venta ilícita de medicamentos para adelgazar

El aprehendido, identificado como Luis Enrique Rincón Rincón, fue capturado en la urbanización San Felipe, ubicada en la parroquia y municipio San Francisco del estado Zulia. Según informó el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, el sujeto utilizaba las redes sociales para ofrecer los fármacos de manera clandestina a precios elevados.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales incautaron varias muestras del producto, el cual carecía de identificación. Debido a esta irregularidad, los fármacos serán sometidos a evaluaciones por parte de expertos para determinar su composición química y los riesgos que podrían representar para la salud.

Tras la captura, el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, institución que continuará con las investigaciones legales pertinentes sobre este hecho.