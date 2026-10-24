Militares resultan heridos tras colisión en las inmediaciones del estadio Alejandro Borges

Al lugar del siniestro acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados y procedieron con su traslado a la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo. La División de Tránsito Terrestre de la PNB inició las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro vial.

Los militares, presuntamente destacados en el cuartel El Libertador, se desplazaban en una motocicleta cuando impactaron contra una camioneta Explorer blanca en el sector.