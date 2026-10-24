Varios militares resultaron heridos la noche de este viernes tras una colisión entre una camioneta y una motocicleta en la intersección de la calle 66 con avenida 24, en las cercanías del estadio Alejandro Borges de Maracaibo.
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Sucesos
Militares resultan heridos tras colisión en las inmediaciones del estadio Alejandro Borges
Sucesos en Maracaibo
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