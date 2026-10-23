Un fuerte accidente de tránsito ocurrió la mañana de este viernes en la intersección de la calle 72 con avenida 12, en la zona norte de Maracaibo. El siniestro involucró a un automóvil sedán y una camioneta de carga, dejando como resultado considerables daños materiales en ambos vehículos.
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Sucesos
Colisión entre dos vehículos genera daños materiales en la calle 72 de Maracaibo
Sucesos en Maracaibo
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Con información de noticiascol.com
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