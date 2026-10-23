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Colisión entre dos vehículos genera daños materiales en la calle 72 de Maracaibo

Sucesos en Maracaibo

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Un fuerte accidente de tránsito ocurrió la mañana de este viernes en la intersección de la calle 72 con avenida 12, en la zona norte de Maracaibo. El siniestro involucró a un automóvil sedán y una camioneta de carga, dejando como resultado considerables daños materiales en ambos vehículos.

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De acuerdo con los reportes desde el lugar, la camioneta tipo pick-up terminó volcada de costado sobre la vía, mientras que el vehículo compacto presentó la parte frontal totalmente destruida debido a la fuerza del impacto.

Ante la situación, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, junto a brigadas de rescate y funcionarios policiales, se trasladaron al sitio para atender a los ocupantes y realizar las labores de despeje. Las autoridades procedieron a acordonar el área para facilitar las maniobras de seguridad en esta concurrida arteria vial de la ciudad.

Con información de noticiascol.com

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