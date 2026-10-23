Colisión entre dos vehículos genera daños materiales en la calle 72 de Maracaibo

De acuerdo con los reportes desde el lugar, la camioneta tipo pick-up terminó volcada de costado sobre la vía, mientras que el vehículo compacto presentó la parte frontal totalmente destruida debido a la fuerza del impacto.

Ante la situación, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, junto a brigadas de rescate y funcionarios policiales, se trasladaron al sitio para atender a los ocupantes y realizar las labores de despeje. Las autoridades procedieron a acordonar el área para facilitar las maniobras de seguridad en esta concurrida arteria vial de la ciudad.