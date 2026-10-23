Un evento de salud pública se registró en el sector La Morita, municipio Fernández Feo del estado Táchira, donde 68 personas resultaron afectadas por la presunta presencia de un componente desconocido en el aire. El suceso tuvo lugar en el Complejo Educativo Nacional General Jorge Antonio Bello Nieto, alcanzando a estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos de la zona.
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Intoxicación masiva en plantel educativo de Táchira afecta a 68 personas
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