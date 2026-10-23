Intoxicación masiva en plantel educativo de Táchira afecta a 68 personas

El gobernador de la entidad, Freddy Bernal, se trasladó al sitio junto a comisiones de Protección Civil para evaluar la situación. Los afectados presentaron cuadros de dificultad respiratoria, irritación en la piel, mareos, dolor de cabeza y desmayos. De acuerdo con el reporte oficial, entre las víctimas se contabilizan 51 estudiantes, aunque hasta el momento ninguno presenta un estado de salud grave.

Ante la emergencia, el mandatario regional ordenó suspender las actividades escolares durante 24 horas para facilitar la toma de muestras en las instalaciones y determinar la naturaleza del agente químico. Asimismo, se estableció el uso obligatorio de mascarillas en la comunidad como medida preventiva, debido a que aún se percibe la sustancia en el ambiente.

El gobernador solicitó una investigación inmediata al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para esclarecer el origen del hecho. Las autoridades mantienen el área acordonada y evalúan si este incidente guarda relación con un evento similar ocurrido hace 15 días en la comunidad de Vega de Aza, municipio Torbes.