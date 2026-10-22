Aros de calabacín: una alternativa saludable y crujiente a los fritos tradicionales

La cocinera y creadora de contenido Carmen Iribarne ha presentado una alternativa ligera inspirada en los tradicionales aros de cebolla, sustituyendo el ingrediente principal por calabacín. Este vegetal destaca por su bajo aporte calórico, su capacidad para favorecer la digestión y su contenido en fibra y vitaminas A, B y C.

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Para su elaboración, el calabacín se corta en rodajas gruesas a las que se les extrae el centro para formar los aros. Estos se pasan por huevo batido y se empanan con una mezcla de pan rallado, maicena, queso parmesano y especias al gusto. Para cocinar de forma ligera, se introducen en la freidora de aire a 180 grados durante diez minutos, o bien en el horno por un periodo de quince minutos.

La propuesta también fomenta el aprovechamiento total del ingrediente. El centro extraído de las rodajas no se desecha, sino que se saltea brevemente y se tritura junto con yogur griego y un toque de salsa de soja, creando una crema ideal para acompañar los aros recién preparados.