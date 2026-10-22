La búsqueda de un equilibrio entre el placer culinario y un estilo de vida saludable ha impulsado nuevas propuestas en la cocina. En este contexto, los aperitivos crujientes, habitualmente asociados a frituras y altos niveles calóricos, están siendo reinventados mediante el uso de vegetales de temporada y técnicas de cocción más amigables con el organismo.
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Gastronomía
Aros de calabacín: una alternativa saludable y crujiente a los fritos tradicionales
Gastronomía saludable
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