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Gastronomía

Aros de calabacín: una alternativa saludable y crujiente a los fritos tradicionales

Gastronomía saludable

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Imagen de la noticia: Aros de calabacín: una alternativa saludable y crujiente a los fritos tradicionales

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La búsqueda de un equilibrio entre el placer culinario y un estilo de vida saludable ha impulsado nuevas propuestas en la cocina. En este contexto, los aperitivos crujientes, habitualmente asociados a frituras y altos niveles calóricos, están siendo reinventados mediante el uso de vegetales de temporada y técnicas de cocción más amigables con el organismo.

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La cocinera y creadora de contenido Carmen Iribarne ha presentado una alternativa ligera inspirada en los tradicionales aros de cebolla, sustituyendo el ingrediente principal por calabacín. Este vegetal destaca por su bajo aporte calórico, su capacidad para favorecer la digestión y su contenido en fibra y vitaminas A, B y C.

El aperitivo que reinventa un clásico: alternativa nutritiva en la cocinaFoto: Gemini IA

Para su elaboración, el calabacín se corta en rodajas gruesas a las que se les extrae el centro para formar los aros. Estos se pasan por huevo batido y se empanan con una mezcla de pan rallado, maicena, queso parmesano y especias al gusto. Para cocinar de forma ligera, se introducen en la freidora de aire a 180 grados durante diez minutos, o bien en el horno por un periodo de quince minutos.

La propuesta también fomenta el aprovechamiento total del ingrediente. El centro extraído de las rodajas no se desecha, sino que se saltea brevemente y se tritura junto con yogur griego y un toque de salsa de soja, creando una crema ideal para acompañar los aros recién preparados.

Con información de Freepik

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