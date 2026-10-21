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Arroz con pollo y garbanzos: una variante nutritiva para el menú diario

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Imagen de la noticia: Arroz con pollo y garbanzos: una variante nutritiva para el menú diario

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El arroz con pollo es un plato fundamental en la dieta diaria, valorado por su versatilidad y facilidad de preparación. Aunque es un clásico reconocido globalmente, la gastronomía permite experimentar con nuevos ingredientes para elevar su perfil.

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Una opción para renovar este plato es la incorporación de garbanzos, lo que aporta un toque distinto y mayor valor nutricional. Esta variante del arroz con pollo resulta una alternativa práctica para quienes buscan salir de la rutina sin complicaciones.

Receta irresistible: Descubre el ingrediente que transforma el arroz con pollo de siempre en un plato más sofisticado

Ingredientes necesarios

Para elaborar esta receta se requiere: 250 g de arroz, 150 g de pollo desmenuzado, 100 g de garbanzos cocidos, una cebolla, un pimentón rojo, tomate triturado, una zanahoria, dos dientes de ajo, 600 ml de caldo de pollo, además de comino, cúrcuma, sal, pimienta y aceite de oliva al gusto.

Preparación

La preparación destaca por su sencillez. Primero, se debe sofreír en aceite la cebolla picada, el ajo, la zanahoria y el pimentón con una pizca de sal. Posteriormente, se añade el tomate triturado, el pimentón, el comino y la cúrcuma, integrando bien los ingredientes. Tras unos minutos, se incorpora el pollo desmenuzado, seguido del arroz y el caldo de pollo, cocinando según las instrucciones del cereal.

Finalmente, cuando el arroz esté casi listo, se añaden los garbanzos cocidos, se remueve y se cocina por un par de minutos adicionales. Este plato se sirve caliente para disfrutar de todos sus sabores.

Con información de Freepik

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