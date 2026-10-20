Si busca salir de la rutina en la cocina y servir el pollo de una manera diferente, la clave reside en aplicar nuevas técnicas de cocción, incorporar especias intensas o jugar con salsas agridulces o cremosas. Esta proteína es versátil y permite absorber diversos perfiles de sabor para crear platos variados.
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Gastronomía
Aprenda a preparar un pollo al horno con finas hierbas para variar su menú
Gastronomía en casa
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