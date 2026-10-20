Aprenda a preparar un pollo al horno con finas hierbas para variar su menú

A continuación, se detalla una receta para preparar un delicioso pollo al horno con finas hierbas, ideal para quienes desean innovar en sus comidas diarias.

Ingredientes necesarios:

Un pollo entero.

Un limón.

Una cebolla.

Hierbas aromáticas (albahaca, tomillo y romero).

Diez unidades de manteca de cerdo.

Tres papas para guarnición.

Preparación:

El primer paso consiste en limpiar el pollo y salpimentarlo. Posteriormente, se debe introducir en su interior media cebolla, medio limón y una rama de cada una de las hierbas frescas para aromatizar la carne durante la cocción.

Para la base, prepare una cama con papas cortadas en rodajas gruesas y cebolla en juliana sobre una bandeja de horno, distribuyendo algunas hierbas adicionales sobre ellas. Coloque el pollo encima y úntelo con manteca de cerdo para mejorar el sabor y el color. Añada hojitas de tomillo y romero sobre la superficie antes de llevar al horno precalentado.

El tiempo de cocción es de 80 minutos a una temperatura de 190º. Es fundamental girar el pollo cada 20 minutos para lograr un dorado uniforme y remover las papas para que se cocinen correctamente. Finalmente, gratine durante 5 minutos para obtener el acabado deseado.