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Gastronomía

Aprenda a preparar un pollo al horno con finas hierbas para variar su menú

Gastronomía en casa

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Imagen de la noticia: Aprenda a preparar un pollo al horno con finas hierbas para variar su menú

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Si busca salir de la rutina en la cocina y servir el pollo de una manera diferente, la clave reside en aplicar nuevas técnicas de cocción, incorporar especias intensas o jugar con salsas agridulces o cremosas. Esta proteína es versátil y permite absorber diversos perfiles de sabor para crear platos variados.

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A continuación, se detalla una receta para preparar un delicioso pollo al horno con finas hierbas, ideal para quienes desean innovar en sus comidas diarias.

De la monotonía al banquete: Entérate cómo estas tres hierbas aromáticas cambiaran tu manera de comer pollo

Ingredientes necesarios:

  • Un pollo entero.
  • Un limón.
  • Una cebolla.
  • Hierbas aromáticas (albahaca, tomillo y romero).
  • Diez unidades de manteca de cerdo.
  • Tres papas para guarnición.

Preparación:

El primer paso consiste en limpiar el pollo y salpimentarlo. Posteriormente, se debe introducir en su interior media cebolla, medio limón y una rama de cada una de las hierbas frescas para aromatizar la carne durante la cocción.

Para la base, prepare una cama con papas cortadas en rodajas gruesas y cebolla en juliana sobre una bandeja de horno, distribuyendo algunas hierbas adicionales sobre ellas. Coloque el pollo encima y úntelo con manteca de cerdo para mejorar el sabor y el color. Añada hojitas de tomillo y romero sobre la superficie antes de llevar al horno precalentado.

El tiempo de cocción es de 80 minutos a una temperatura de 190º. Es fundamental girar el pollo cada 20 minutos para lograr un dorado uniforme y remover las papas para que se cocinen correctamente. Finalmente, gratine durante 5 minutos para obtener el acabado deseado.

Con información de Freepik

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