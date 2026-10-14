Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Gastronomía

Dulce de leche cortada: El postre tradicional que nació de un error y conquistó los hogares venezolanos

Descubre el secreto para lograr la textura perfecta de este clásico de nuestra cocina

|3 min|
Imagen de la noticia: Dulce de leche cortada: El postre tradicional que nació de un error y conquistó los hogares venezolanos

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El popular dulce de leche cortada, también llamado cortadillo, es una preparación emblemática que se obtiene al cuajar leche fresca utilizando jugo o cáscara de limón, para luego someterla a una cocción lenta con azúcar o papelón. Esta receta, que ha pasado de generación en generación en los hogares venezolanos, tiene un origen curioso: lo que para muchos comenzó como un error de cálculo en la cocina, terminó convirtiéndose en una joya gastronómica que no requiere de hornos ni de procedimientos complejos.

Lee también
¿Pan integral o de masa madre? Conoce cuál es realmente más saludable para tu dieta

Para obtener esa textura rústica y grumosa tan característica, el secreto reside en una instrucción fundamental: evitar remover la mezcla. Mientras menos se manipule durante la cocción, más pronunciados serán los grumos, logrando así el punto exacto que define a este postre. A continuación, presentamos una guía práctica para que puedas elaborarlo en casa.

Ingredientes necesarios

Para preparar este dulce, necesitarás los siguientes elementos:

– 2 litros de leche (puede ser completa o desnatada)

– Zumo de dos limones

– 2 ramas de canela

– 2 cucharaditas de vainilla

– 1 taza de azúcar

Pasos para la preparación

1. Coloca la leche en una olla de fondo grueso y caliéntala a fuego medio hasta que alcance el punto de ebullición.

2. Una vez que hierva, incorpora el zumo de limón, la canela y la vainilla. Mezcla ligeramente para integrar los sabores y permite que la cocción continúe hasta que la leche comience a cortarse.

3. Al observar la formación de grumos, añade el azúcar. Remueve con extrema delicadeza solo para distribuir el endulzante sin deshacer la textura cuajada. A partir de este momento, es vital no volver a remover.

4. Deja que la preparación se reduzca gradualmente hasta adquirir un tono caramelo. El proceso suele tomar entre 45 minutos y una hora y 20 minutos, dependiendo de la consistencia que desees obtener.

5. Al retirar del fuego, el dulce se oscurecerá y absorberá el líquido restante. Deja enfriar antes de servir o almacénalo en un recipiente de vidrio dentro de la nevera, donde puede conservarse en buen estado hasta por un mes.

Grumos de nostalgia: Un postre imperfecto que se transforma en arte gastronómico
Con información de Freepik

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

GastronomíaDulcesRecetasTradición

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.