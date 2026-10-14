Dulce de leche cortada: El postre tradicional que nació de un error y conquistó los hogares venezolanos

Para obtener esa textura rústica y grumosa tan característica, el secreto reside en una instrucción fundamental: evitar remover la mezcla. Mientras menos se manipule durante la cocción, más pronunciados serán los grumos, logrando así el punto exacto que define a este postre. A continuación, presentamos una guía práctica para que puedas elaborarlo en casa.

Ingredientes necesarios

Para preparar este dulce, necesitarás los siguientes elementos:

– 2 litros de leche (puede ser completa o desnatada)

– Zumo de dos limones

– 2 ramas de canela

– 2 cucharaditas de vainilla

– 1 taza de azúcar

Pasos para la preparación

1. Coloca la leche en una olla de fondo grueso y caliéntala a fuego medio hasta que alcance el punto de ebullición.

2. Una vez que hierva, incorpora el zumo de limón, la canela y la vainilla. Mezcla ligeramente para integrar los sabores y permite que la cocción continúe hasta que la leche comience a cortarse.

3. Al observar la formación de grumos, añade el azúcar. Remueve con extrema delicadeza solo para distribuir el endulzante sin deshacer la textura cuajada. A partir de este momento, es vital no volver a remover.

4. Deja que la preparación se reduzca gradualmente hasta adquirir un tono caramelo. El proceso suele tomar entre 45 minutos y una hora y 20 minutos, dependiendo de la consistencia que desees obtener.

5. Al retirar del fuego, el dulce se oscurecerá y absorberá el líquido restante. Deja enfriar antes de servir o almacénalo en un recipiente de vidrio dentro de la nevera, donde puede conservarse en buen estado hasta por un mes.