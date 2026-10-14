El popular dulce de leche cortada, también llamado cortadillo, es una preparación emblemática que se obtiene al cuajar leche fresca utilizando jugo o cáscara de limón, para luego someterla a una cocción lenta con azúcar o papelón. Esta receta, que ha pasado de generación en generación en los hogares venezolanos, tiene un origen curioso: lo que para muchos comenzó como un error de cálculo en la cocina, terminó convirtiéndose en una joya gastronómica que no requiere de hornos ni de procedimientos complejos.
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Gastronomía
Dulce de leche cortada: El postre tradicional que nació de un error y conquistó los hogares venezolanos
Descubre el secreto para lograr la textura perfecta de este clásico de nuestra cocina
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